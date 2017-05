Défaite, certes, mais pas déçue pour autant! A 31 ans, Mandy Minella excipe de suffisamment d'expérience et de lucidité pour goûter au simple plaisir retrouvé de la compétition après un mois d'interruption forcée, davantage que pour s'appesantir sur les affres d'une honorable élimination dès le premier tour à Roland Garros.

Propos recueillis à Paris par Jean-François Colin

Mandy, comment va votre santé?

Très bien! Je ne ressens plus rien au niveau des côtes ou des muscles, c'est selon. Je n'ai plus le moindre mal. Je peux jouer à fond, comme c'était déjà le cas à Strasbourg la semaine dernière (ndlr: élimination au premier tour par la Russe Elizaveta Kulichkova). Maintenant, il me manque encore le rythme de la compétition.

Comment expliquez-vous votre entrée en matière difficile (0-3) face à Kirsten Flipkens?

J'étais un peu nerveuse. Comme je viens de le dire, je n'étais pas dans le bon rythme, par manque de matches en compétition. Et puis, en face, Kirsten a parfaitement exploité toutes les balles un peu courtes de ma part, et en plus elle a très bien servi. Tout allait un peu vite, en fait.

Vous êtes ensuite bien revenue dans la partie...

C'était une grosse bagarre! Je trouve que le score est un peu sévère à l'arrivée. Elle a passé un petit cap en plus que moi. Je crois que j'ai utilisé la bonne tactique pour parvenir à la mettre en difficulté, mais elle a vite retrouvé la bonne longueur avec son slice.

Parlons-en... Comment vous-y êtes vous prise pour contrer ce redoutable revers slicé?

En prenant l'initiative dans le jeu, pour parvenir à avoir le dessus. C'est ce que j'affectionne, d'ailleurs. J'ai tenté de relever un peu plus mes balles sur son revers, car sur terre battue, c'est plus compliqué de slicer au-dessus de l'épaule. Mais elle est parvenue à sauter en revers et m'a contrée deux fois le long de la ligne. Cela m'a refroidie. Et en fin de match, elle arrivait mieux à me repousser.

On vous a senti quelque peu fléchir en fin de match...

Cela devenait très dur physiquement pour moi. Avec la chaleur, combinée au manque de rythme en match, on perd par moments une part de sa lucidité. J'ai souffert, et mon rythme cardiaque était aussi un peu trop élevé. En outre, je me suis un peu écroulée au service. Or, l'année dernière, c'est justement le service qui m'a fait remonter dans le classement mondial. Mais bon, je ne suis pas déçue, je trouve juste le score un peu trop sévère. Puis, il ne faut pas oublier que Flipkens est une joueuse très expérimentée qui arpente le circuit pro depuis de très nombreuses années. Et elle sait y faire.



Y a-t-il un domaine particulier de votre jeu qui vous a fait plaisir ce lundi?

Tous les points que j'ai pu conclure en prenant l'initiative. Il y a eu un point en particulier où je suis montée au filet et j'ai gagné l'échange sur une volée courte croisée. Là, je me suis surprise moi-même (elle sourit...). Puis, je trouve que je l'ai bien attaquée sur son deuxième service quand j'en ai eu l'opportunité. Je suis en tout cas heureuse de jouer, et d'être ici, à Roland Garros.

La semaine prochaine, vous disputerez le tournoi de Bol, en Croatie, où vous aurez votre titre à défendre...

Oui, je suis super contente de retourner là-bas: il y fait très beau et le site est absolument magnifique. Dans ma tête, ce n'est pas un tournoi où je dois défendre un titre. Aller chercher des points est la seule chose qui compte pour moi. Je ne peux que gagner des points et c'est tout ce qui m'intéresse. Maintenant, je joue encore en double, ici à Roland Garros, avec Anastasija Sevastova. Et, qui sait?, si nous allons loin dans le tableau, alors je ne m'alignerai pas à Bol la semaine prochaine. Ce serait d'ailleurs plus intéressant financièrement (sourire)...