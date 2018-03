Au terme d’un match à rebondissements, le Titus Pétange est allé cueillir trois points chez une équipe du Racing qui s'est contentée du strict minimum dans le jeu. Les locaux ont logiquement été punis.

Après sa victoire au Racing (3-2): «Le Titus a gardé son cap et y a mis toute son âme»

Au terme d’un match à rebondissements, le Titus Pétange est allé cueillir trois points chez une équipe du Racing qui s'est contentée du strict minimum dans le jeu. Les locaux ont logiquement été punis.

Par Thomas Fullenwarth

Comment le Titus s’est-il organisé pour aller chercher la victoire?

Pour ce déplacement dans la capitale, le coach Baltemar Brito alignait une formation en 4-1-2-3. Kenan Handzic placé devant sa défense soutenait les deux relayeurs Bojic et Miranda. Le Titus a failli être plombé par son début de match. Ses joueurs ont mis exactement 17 minutes pour rentrer dans la partie. Pendant son seul temps faible, le bloc visiteur était placé 10 mètres trop bas: la ligne défensive à 30 mètres de son but et la ligne offensive à hauteur de la ligne médiane.

Tant et si bien que lorsque la défense centrale du Racing était en possession du ballon dans ses 40 mètres, le Titus défendait dans un improbable 6-1-3. Les ailiers Gashi et Duarte descendaient si bas que cela formait une ligne de 6 défenseurs. Offensivement, Banza et ses deux milieux relayeurs formaient une ligne de 3 qui n’appliquait aucun pressing.

Sans agressivité, les visiteurs avaient du mal à récupérer les ballons et étaient en retard dans le placement. La sanction tombait rapidement avec une erreur d’appréciation du gardien Dufrenne qui permettait à Da Silva, laissé bien seul au deuxième poteau, d’ouvrir le score. Ce qui est appréciable dans le chef des Pétangeois, c’est qu'ils n’ont jamais abandonné leur plan de jeu alors qu'ils ont encaissé deux buts à la suite d'erreurs.

Face à un Racing résolu à leur laisser le ballon, les visiteurs ont majoritairement gardé leur schéma d’attaque placée: défense -> milieu central -> côtés -> zone de finition.

A partir du moment où le Titus a repris le match en main, son bloc est monté de 10 mètres. Ce qui a permis aux milieux Bojic et Miranda, très mobiles et disponibles, d'être à la base des offensives comme ils étaient plus proches de leurs attaquants. De plus, Brito n’a pas hésité à remplacer ses deux ailiers peu performants, Gashi et Duarte, à l’heure de jeu. Un choix payant puisque c’est Semsudin Dzanic qui a marqué le but victorieux.

Cela a permis de mettre à profit de nombreuses combinaisons qui ont mis à mal un Racing trop bas et, inhabituellement, moins agressif. Au final, ces décalages ont amené beaucoup de centres en provenance du côté gauche. Au fur et à mesure des débats, les visiteurs ont dépassé leur adversaire dans le rythme et donc obtenu de nombreux coups de pied arrêtés très bien tirés pas Bojic et qui sont à la base des deux premiers buts, sans oublier le troisième provoqué par un pressing haut.

Le seul bémol est venu de la naïveté de la ligne défensive, il est vrai assez jeune. Elle s’est mise en difficulté dans la gestion des longs ballons envoyés par l'équipe locale. Les défenseurs visiteurs n’ont jamais pris les 4-5 mètres de recul nécessaires au moment où les locaux armaient leur jeu long. Les ballons les dépassaient et retombaient derrière eux. La pire des positions pour un défenseur, surtout face à l’expérimenté Da Mota. Sans frais pour cette fois…

Les joueurs de Patrick Grettnich ont signé un début de match intéressant avant de perdre le fil. Photo: Michel Dell'Aiera

Comment le Racing a-t-il pu perdre ce match?

Patrick Grettnich alignait son système habituel en 5-3-2, Semedo dans le couloir droit et Hennetier à gauche. Le Racing n’a eu qu’un seul temps fort dans cette rencontre, de la 1re à la 17e minute. Pendant ce laps de temps, les Bleus n’ont pas révolutionné le jeu mais ont pris le pas psychologique sur leur adversaire puisqu’ils ont affiché une grosse agressivité. Semedo et Hennetier prenaient part aux attaques et apportaient un vrai surnombre. Un événement est venu tout changer: la blessure de M’Boup.

Entre le moment de sa blessure et son changement, il y a eu 5 à 6 minutes au cours desquelles, il y a eu un moment de flottement avec des conséquences néfastes:

Semedo et Hennetier ont arrêté leurs montées, ce qui a permis aux ailiers pétangeois d’arrêter de défendre

Nakache et Nouidra se sont moins projetés vers l’avant et ont laissé leurs trois éléments offensifs se débrouiller. Cela a créé un espace au milieu du terrain qui a redonné confiance à l'entrejeu pétangeois puisque les visiteurs ont pu se rassurer avec quelques combinaisons

Le bloc pétangeois jouait 15 mètres plus haut et n’allait plus lâcher le ballon. A partir de ce moment, les joueurs du Racing étaient partis pour subir le match. Heureusement pour eux, ils gardaient une bonne agressivité défensive qui leur permettait de récupérer le ballon et de se projeter très vite vers l’avant via des longs ballons ou en misant sur Osmanovic bien placé entre les lignes.

Mais, au fur et à mesure, une certaine tension s’est installée sur le terrain, sur le banc, amenant peut-être une baisse de concentration et des fautes de placement sont venues ternir le travail défensif des Bleus. Encaisser deux buts au premier poteau sur corner, mais aussi oublier Dzanic, buteur victorieux, sont des erreurs trop importantes à ce niveau.



Eliot Gashi à la lutte avec Dan Da Mota. Photo: Michel Dell'Aiera

Bloc bas et absence de jeu? Défendre avant de penser à attaquer? La nouvelle mode?

C'est le changement notoire qu’a apporté Patrick Grettnich lors de son arrivée au Racing: un système à 5 défenseurs, deux milieux défensifs. Bref, une importante base permettant de pallier les carences défensives de certains joueurs. Malgré la présence de joueurs de ballon tels que Nakache, Osmanovic voire Da Mota, cette philosophie provoque logiquement une difficulté voire une absence dans la construction du jeu.

Le ballon est laissé à l’adversaire, on attend l’erreur, on contre…

Le Racing n’est pas le seul à appliquer cette philosophie. On la retrouve du côté de Hamm, d’Hostert, et même mercredi dernier du côté de Differdange. Pascal Carzaniga avait assumé recevoir la Jeunesse avec la priorité de ne pas encaisser de but avant d’imaginer attaquer.

Alors oui, la mode est à la discipline. Malheur à celui qui prendra le risque d’essayer de faire le jeu. Rodange l’a payé cher puisque, même séduisant, il se retrouve proche de la zone rouge alors que le RM Hamm et surtout Hostert, exemples de discipline, jouent encore l’Europe.

Dans tous les cas, cette «nouvelle mode» réduit considérablement l’intensité des rencontres de BGL Ligue et augmente la tension sur le terrain. Si dimanche, le Titus est allé chercher une belle victoire avec du jeu mais surtout une vraie âme, on retiendra que cette tendance à défendre et à se contenter du minimum dans le jeu devient contagieuse. Il n’y a plus qu’à espérer qu’elle n’atteigne pas les «grosses» équipes et n’installe pas chez ces dernières une suffisance qui tuerait le spectacle, ferait stagner la BGL Ligue et finirait par vider les stades.

Les Tops



Diego Alves Miranda (Titus): très disponible pour ses coéquipiers. Il a lancé beaucoup d’actions dont sa passe décisive sur le troisième but.

Filip Bojic (Titus): au four et au moulin. Très à l’aise avec le ballon (parfois trop), il dépose deux corners magnifiques pour deux buts. Egalement agressif dans la récupération.

Henrique Da Silva (Racing): buteur, il a surtout rattrapé les fautes de placement de Pit Simon, les erreurs de marquage de ses défenseurs. Malheureusement, cela n’a pas suffi.



Buteur, récupérateur, Henrique Da Silva a signé un match plein. Photo: Michel Dell'Aiera

Les Flops



Alex Semedo (Racing): souvent placé cinq mètres trop haut, il était à contretemps et donc, à souvent libéré son côté. Avec Nakache, placé au premier poteau sur les corners adverses, il est en cause sur les deux premiers buts.

Florik Shala (Racing): face à une défense adverse autant en difficulté dans la gestion des balles en profondeur, être sifflé hors-jeu sur 90% de ses appels gâche le match de son équipe.

Eliot Gashi (Titus): il s’est trompé dans ses choix offensifs et a aussi été rappelé à l’ordre sur sa participation défensive. Il a donc été logiquement remplacé.