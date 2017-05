Déçu de sa piètre performance face à l'Espagnol Garcia-Lopez (ATP 153) et de sa défaite en quatre sets au premier tour à Roland Garros, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (ATP 27) n'avait d'autre explication à avancer que sa propre défaillance après une préparation pourtant idéale pour un objectif précis: passer deux tours à la Porte d'Auteuil.

Propos recueillis à Paris par Jean-François Colin

«J'étais arrivé ici avec, pour la première fois, le statut de tête de série, et malheureusement, je ne suis pas parvenu à en profiter, comme je l'avais fait à Estoril. Depuis avril, tout avait été mis en place en fonction de cet objectif: Roland Garros! Et ma préparation a été bonne, j'ai l'impression d'avoir bien bossé, d'avoir fait beaucoup d'efforts sur cette surface qui ne sera jamais la mienne, j'ai bien joué à Estoril, à Monte Carlo et à Madrid, mais je n'ai pas pu concrétiser ici. La déception est énorme, car l'objectif, c'était Roland Garros», explique Gilles Muller, aussi lucide que dépité.

Lui qui n'a jamais apprécié, ni dompté l'ocre de la Porte d'Auteuil se voyait pourtant offrir une opportunité unique d'enfin accéder au troisième tour, après cinq éliminations d'entrée et deux défaites au deuxième tour, en 2012 et 2015. «Je n'y suis jamais parvenu! C'était un objectif que je pensais réalisable, faisable, mais pas facile pour autant, au vu du tirage au sort, et avec tout le respect envers mes adversaires potentiels (Garcia-Lopez affrontera au deuxième tour le vainqueur de Quentin Halys - Marco Trungelliti). Dans un tournoi du Grand Chelem, on veut toujours bien faire. Si j'avais livré un bon match, j'aurais pu gagner les deux premiers sets, et même en jouant comme je l'ai fait, d'ailleurs. Mais bon, sur terre battue, c'est toujours plus compliqué pour moi... »



«Je me suis dit: "Accroche-toi, il ne tiendra pas trois sets."»

Sur son match proprement dit et sa défaite en quatre sets, 6-7 (4), 7-6 (2), 2-6, 2-6 et 3h27' sous un soleil brûlant, «Mulles» ne fuit pas ses responsabilités. «Je n'ai pas fait un bon match. C'était une drôle de partie, avec ces interruptions sur blessures et en raison de la pluie. Quand il a fait appel au kiné la première fois, il n'avait pas l'air bien du tout. Alors, je me suis dit: "Accroche-toi, il ne tiendra pas trois sets." Et puis, après, il courait bien à nouveau. C'était un peu bizarre. Je n'ai pas réalisé une grosse performance. Je ne suis pas trop parvenu à me lâcher. J'ai l'impression que tout se passait comme dans un mauvais jour: je faisais des fautes de justesse et lui avait plus de réussite, et tout s'est enchaîné comme dans un cercle vicieux.»



Au vu de la physionomie des débats, avec deux sets équitablement partagés et extrêmement serrés, puis un déroulé 6-2, 6-2 du joueur espagnol, il est permis de se demander si la chaleur extrême a joué un rôle sur le verdict final. «Peut-être?», s'interroge Gilles Muller. «Mais si cela a été le cas, ça ne devrait pas, car la chaleur est similaire pour les deux joueurs.»



Et c'est après avoir retrouvé des couleurs, et surtout un jeu de meilleure qualité et plus d'agressivité lors du second tie-break - remporté 7-2 - que tout s'est écroulé comme un château de cartes pour le gaucher du Tennis Spora.

«J'étais plutôt bien dans ce tie-break. Dans le premier aussi, d'ailleurs, où j'étais chaque fois devant. Mais chaque fois que je prenais l'avantage, je lui redonnais un point dans la foulée. Dans le troisième set, je sors mon meilleur jeu du match à 2-1, mais je suis mal payé, puisque directement après, il me breake, et puis je m'écroule. Ensuite, c'est devenu difficile mentalement. Il me rebreake encore d'entrée dans le quatrième set. J'ai manqué un peu de puissance, je n'arrivais pas trop à le faire reculer: il restait sur sa ligne de fond et il m'attaquait. Et moi, j'étais loin derrière la ligne.»



Place maintenant, pour le citoyen de Reckange-sur-Mess, au double en compagnie de Marcos Baghdatis - au premier tour mardi ou mercredi contre l'Indien Leander Paes et l'Américain Scott Lipsky -, avant de switcher de la terre battue au gazon. «Normalement, mon programme devrait être identique à celui de l'année passée, avec 's-Hertogenbosch et le Queen's. Et puis, en fonction de mes résultats, de mon classement et de comment je me sens, je m'alignerai à Eastbourne ou pas. A nouveau, l'objectif sera une montée en puissance vers le tournoi de Wimbledon.»