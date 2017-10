Plus contente d'avoir fait admirer ses grandes qualités tennistiques et ses indéniables progrès au public luxembourgeois que triste après sa défaite face à la Belge Yanina Wickmayer (WTA 119), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 804) pose un regard lucide sur sa prestation au premier tour des qualifications du BGL BNP Paribas Luxembourg Open.

Propos recueillis par Jean-François Colin

Eléonora, étiez-vous tendue au moment d'entrer sur le court de Kockelscheuer?

Non, j'étais assez relax. J'étais relâchée pendant le match, en tout cas un peu moins crispée que les jours précédents. Oui, en fait, j'étais plus tendue tout au long de la semaine qu'au moment du match même.

Le public luxembourgeois a pu constater de visu votre progression...

C'est vrai que les gens lisent mes résultats pendant l'année dans la presse, mais là, c'était une belle occasion de montrer l'étendue de mes progrès d'une année à l'autre.

Votre avez notamment fait admirer vos qualités au service dans cette rencontre...

J'ai en effet beaucoup mieux servi que l'année dernière. Elle ne m'a pas breakée une seule fois au premier set, et j'étais même étonnée de claquer quelques aces face à une joueuse de ce calibre.

Avez-vous déjà disputé dans votre jeune carrière un pareil tie-break (de 0-6 à 6-6, puis perdu 6-8)?

Non, je n'avais jamais vécu ça. En fait, je n'étais pas là lors des six premiers points, j'étais ailleurs. A ce moment, je ne voulais à tout prix pas perdre 0-7, parce que c'est moche. Et puis, à 6-6, je me suis dit: "peut-être que tu vas le gagner, ce set." Et finalement elle conclut sur les deux derniers points. C'est comme ça.



Vous qui êtes plus habituée aux tournois ITF, qu'est-ce que cela vous fait d'affronter une adversaire qui fut naguère 12e joueuse mondiale?

En général, j'évite de regarder le ranking de mon adversaire. Bon, là, je savais qu'elle avait été Top 12 mondiale, qu'elle a déjà joué absolument tous les Grands Chelems et qu'elle est redescendue aux environs de la 120e place. Je me suis simplement dit: "Fais ton match, montre-lui comment une jeune de 17 ans qui est 804e mondiale peut jouer et offrir de la résistance, et fais de ton mieux". Et cela n'a pas trop mal fonctionné.

Quelle est la principale différence entre ce type d'adversaire et les joueuses auxquelles vous avez davantage l'habitude de vous frotter sur les tournois ITF?

Le niveau de jeu! Moi, je joue ce type de rencontre une fois par an, alors qu'elle en joue toutes les semaines. Plus précisément, je note une différence au niveau de la réaction après le service: tout est un peu plus rapide chez elle.

Et sur le plan physique, du rythme et de l'intensité, vous avez relevé une grosse différence?

J'étais un peu plus fatiguée dans le deuxième set, mais en même temps, j'ai remarqué que mentalement, elle n'était pas encore au top. En témoigne ce geste avec sa raquette qu'elle a eu alors qu'elle menait 3-2 dans la seconde manche.

Quel sentiment vous habite après cette défaite: une fierté mêlée de déception?

La confiance! C'était important, car suite à ma blessure, j'étais en manque de confiance au moment d'aborder ce match. J'ai à présent tous mes apaisements. OK, je suis triste, certes, car c'est une défaite, mais je suis plus contente d'avoir fait un bon match que triste d'avoir perdu ou que si j'avais mal joué.



Vous n'aviez plus beaucoup joué depuis votre blessure à la cheville droite encourue au mois d'août?

Je m'étais blessée le 17 août (à Cuneo, ndlr), et j'ai recommencé à jouer très exactement un mois plus tard, le 17 septembre à Saint-Malo, où je ressentais encore une petite douleur. Je ne pensais pas rentrer dans les qualifications, mais comme ce fut effectivement le cas, je me suis alignée pour éviter de devoir payer une amende. J'y allais donc juste pour jouer, sans ambition particulière. J'ai finalement pris un point (une victoire et une défaite) à Saint-Malo, avant de perdre mon premier match à Clermont-Ferrand la semaine suivante, et puis je me suis dit que je ne jouerais plus jusqu'au tournoi de Luxembourg. C'était volontaire.

Quelle est la suite de votre programme à présent?

La semaine prochaine, je m'aligne sur un tournoi ITF seniors de 15.000 dollars à Heraklion, en Grèce. C'est un tournoi sur terre battue en extérieur, mais ça ne me pose pas de problème de switcher facilement d'une surface à l'autre. Je m'adapte rapidement. Ensuite, je serai de retour au pays pour prendre part au Sermelux Open de Pétange, un autre ITF seniors doté de 15.000 dollars, du 30 octobre au 5 novembre.