Le Racing s'est incliné 2-3 face à Niederkorn, sur la pelouse du stade Camille Polfer. Pape M'Boup (29 ans), qui s'est démultiplié dimanche, trouve dans cette défaite des raisons d'espérer.



Propos recueillis par Didier Hiégel

Pape, quels sont vos sentiments après cet amer revers?

Effectivement, les sentiments à la suite de cette rencontre sont mitigés car, dans l'ensemble, nous avons réalisé un très bon match. A mon sens, nous méritions au pire de faire match nul mais nous avons péché dans la finition. Nous aurions pu prendre l'avantage sur Niederkorn à certains moments de la deuxième période. Si nous avons senti qu'ils étaient davantage en place, mieux physiquement aussi, sur l'ensemble du match on méritait un point.

Vous avez eu vos temps forts lors des deux débuts de mi-temps et en fin de match quand il a fallu égaliser. Qu'est-ce qui vous a manqué pour en profiter?

Nous avons eu des opportunités dans ces moments-là parce que nous avons beaucoup poussé. Nous devons continuer à travailler à l'entraînement pour être beaucoup plus décisifs dans les temps forts et améliorer notre gestion du match dans les temps faibles.



La différence entre le Progrès et votre formation s'est jouée sur pas grand-chose. Est-ce dû au fait que Niederkorn profite d'une reprise plus précoce, des automatismes et de la confiance engrangée en Coupe d'Europe?

Il n'y a pas eu de grosse différence entre eux et nous, mais ils ont peut-être davantage d'atouts que certains étant donné qu'ils ont débuté très tôt les entraînements et la compétition européenne. Sur l'ensemble du match, je n'ai pas ressenti d'écarts entre eux et nous. Nous n'avons rien à envier à Niederkorn. Cette rencontre a basculé sur des détails, à nous de corriger au plus vite ce qui ne va pas.

Ce dimanche, vous avez évolué en pare-choc devant la défense. Cette position vous correspond-elle davantage qu'une place en charnière centrale comme on a pu vous y voir la saison dernière?

J'ai été formé au poste de milieu défensif devant la défense. C'est mon poste de prédilection, je l'ai toujours occupé durant mon parcours en France (Evian, Cherbourg, Rouen, Cannes, Fréjus Saint-Raphaël). Le plus important pour moi, c'est de jouer, c'est pourquoi j'ai parfois dépanné dans l'axe central. Contre Niederkorn, le coach m'a placé devant la défense pour récupérer des ballons, jouer entre les lignes et relancer le plus vite possible. J'évoluerai là où l'équipe a le plus besoin de moi.



Le Racing a effectué un gros recrutement. Que visez-vous?

Déjà faire mieux que la saison passée (10e), un exercice au cours duquel nous avons éprouvé des difficultés à rapidement obtenir le maintien. L'objectif principal sera donc dans un premier temps d'engranger les points nécessaires au maintien le plus tôt possible, et s'il y a quelque chose à aller chercher en fin de saison nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir. Nous devons progresser et nous affirmer comme un des outsiders du championnat sans se fixer des objectifs précis qui pourraient nous freiner ou nous crisper.