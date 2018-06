Un seul essai au but, une seule passe, le trio d'attaque Turpel-Joachim-Rodrigues n'a pas eu le loisir de s'exprimer face à une sélection sénégalaise appliquée et supérieure physiquement.

Sport 2 min.

Après Luxembourg - Sénégal: une attaque en panne sèche

Didier HIEGEL Un seul essai au but, une seule passe, le trio d'attaque Turpel-Joachim-Rodrigues n'a pas eu le loisir de s'exprimer face à une sélection sénégalaise appliquée et supérieure physiquement.

La sélection nationale a obtenu un bon match nul (0-0), jeudi soir, face au Sénégal (28e nation mondiale) qui prépare son entrée dans la prochaine Coupe du monde. Une prestation de qualité surtout au niveau défensif car les internationaux luxembourgeois ont eu les pires difficultés à percer le rideau de l'équipe d'Aliou Cissé pour se retrouver dans la zone de vérité.

Les chiffres du trio d'attaquants titularisés par Luc Holtz sont éloquents. Une seule fois, par l'intermédiaire d'Aurélien Joachim, la division offensive a pu s'essayer au but... et encore. Le coup de tête décroisé de l'ex-attaquant du Lierse est passé loin du but défendu par Khadim N'Diaye (38e).

Aligné à la pointe de l'attaque, Joachim a touché très peu de ballons exploitables et n'a pu jouer vers l'avant qu'à trois reprises, toutes en première période lorsque son équipe évoluait en 4-3-3. Il a complètement été mis sous l'éteignoir de la défense centrale des Lions lorsque la sélection s'est positionnée en 4-4-2 et a usé de longs ballons.

Les joueurs de côté ont logiquement négocié plus de ballons, 27 pour Gerson Rodrigues et 16 pour Dave Turpel, ce dernier étant positionné à droite. Le joueur du Sheriff Tiraspol a davantage cherché à jouer entre les lignes, est revenu chercher le ballon dans les pieds de ses milieux défensifs ou de ses défenseurs et a pris plus de risques dans ses transitions et ses dribbles, ce qui a occasionné plus de déchets.

Le meilleur buteur du dernier championnat s'est montré très pressant dans les duels le long de sa ligne. Il a récupéré cinq ballons, il a contré, joué de son physique, mais n'a pas commis la moindre faute.

Joachim s'est retrouvé une seule fois en position dans la surface de vérité, mais un autre chiffre interpelle: le nombre de passes entre les trois hommes. Seul Turpel a donné une passe à Joachim en première période...

Les Luxembourgeois ont buté sur la muraille verte jeudi, le duel de mardi, face à la Géorgie, devraient leur donner davantage de possibilités de se mettre en exergue pour répéter leurs gammes avant le début de la Ligue des Nations, en septembre face à la Moldavie et au San Marin.