Battus de justesse (2-3) par la France lundi soir au stade Emile Mayrisch, les Espoirs de Manu Cardoni ont livré une première mi-temps quasiment parfaite avant de subir le réveil des Bleuets dès la reprise. Une défaite certes, mais encourageante pour la suite.

Par Thibaut Goetz



Comme lors de ses deux premiers matches qualificatifs vers l’Euro U21, la France était lundi soir encore branchée sur courant alternatif. Comme contre le Monténégro et le Kazakhstan, elle a encore concédé l’ouverture du score en première mi-temps, et n’a toujours pas marqué le moindre but dans les 45 premières minutes de ses rencontres. Une indication intéressante, qui n’avait pas échappé à Manu Cardoni: «En face, il y a des adversaires qui s’adaptent. Mais ils ont tellement de qualités, vitesse d’exécution, puissance physique, dans les contrôles de balle… Mais c’est aussi vrai que face à des défenses bien regroupées, ils peuvent avoir du mal.»

Avec la même escouade que contre la Slovénie, alignée en 4-4-2, les Lionceaux ont contenu proprement les velléités françaises en première mi-temps. Des offensives surtout venues de la droite, notamment avec un centre de Pavard vers Dembelé. Mais quand Carlson et Matias n’étaient pas sur la trajectoire, Roulez, très rassurant lundi, soir faisait le boulot. Les quelques percées de Barreiro pour apporter le surnombre se sont aussi révélées efficaces, comme le coup d’œil génial de Carlson pour lancer Muratovic vers l’ouverture du score.

Manu Cardoni: «Edvin Muratovic nous fait tellement de bien. Il se passe toujours quelque chose avec lui, les adversaires ne sont jamais tranquilles».

Photo: Yann Hellers

Un Muratovic qui avait sans doute à cœur de marquer à nouveau, après que Loris Tinelli, tout fraîchement arrivé, lui a «volé» la vedette contre la Slovénie et la Bulgarie. Manu Cardoni, qui espérait le voir briller, n’a pas été déçu: «Pendant le speech d'avant-match, j’avais fait une parenthèse pour lui. Il nous fait tellement de bien. Il se passe toujours quelque chose avec lui, les adversaires ne sont jamais tranquilles. Je lui ai dit de rester bien devant, dans la profondeur. C’était mathématique que cela allait revenir pour lui. Et c’est revenu, dans un match couvert médiatiquement, je suis vraiment content pour Edo».

Le tournant du match: l’entrée de Mousset

Face à des Lionceaux défendant intelligemment et en équipe, Sylvain Ripoll, le cornac des Bleuets, a réagi dès le début de la deuxième mi-temps en faisant entrer l’ancien du Havre, Lys Mousset.



Un joueur capable de transpercer les lignes arrière balle au pied et de créer des décalages. Le joueur de Bournemouth termine la rencontre avec un but (celui du 2-2) et une passe décisive pour le 2-3: «Ils ont sorti un milieu et mis un attaquant en plus. Ils ont fixé, joué large sur les intervalles et ça nous a fait mal. On ne refera pas le monde, mais c’était clair qu’ils allaient réagir. Quand tu vois leur banc de touche c’est impressionnant», admet Cardoni.



Le talent de Martin Terrier, conjugué à la baisse de régime luxembourgeoise ont ensuite fait la différence. La France a mené son entreprise d’usure, avec des transmissions de balle rapides, des dédoublements et un rythme que n’arrivaient plus à suivre les Lionceaux. Avec six buts en trois matches, le Strasbourgeois Terrier est bien l’homme providentiel de ces qualifications côté français.

Tandis que du côté luxembourgeois, la sortie sur blessure de Florian Bohnert a été un véritable coup dur: «Cela nous a fait du mal. Florian est un joueur très important pour ressortir les ballons. Il l’a très bien fait quelques fois côté droit en première mi-temps. J’aurai bien aimé qu’il joue au moins 75 à 80 minutes. Il nous aurait donné un coup de main pour repartir vers l’avant», raconte Cardoni.

Manu Cardoni: «La sortie de Bohnert nous a fait du mal. Florian est un joueur très important pour ressortir les ballons.»

Photo: Yann Hellers

C’est donc au niveau du rythme et de l’intensité à apporter tout au long d’une rencontre que le Luxembourg doit progresser s'il veut éviter un nouveau retour de flamme dans ses prochaines oppositions contre des nations très cotées du football européen.

«On a joué contre une des meilleures formations en Europe. Ce n’est pas à eux qu’on doit se mesurer, mais il y a des nations entre le top niveau et nous contre lesquelles on doit se mesurer, comme la Slovénie: il faut être orgueilleux dans ces matches-là. Quand on arrive à bousculer des équipes comme cela, c’est très bien. On arrive à gérer les phases de possession et de non-possession de ballon, cela prouve qu’il y a de la substance», conclut un Manu Cardoni satisfait de sa troupe.