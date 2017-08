(DH) - En raison des absences contre la Biélorussie, le chantier de la défense de la sélection nationale est ouvert. Mercredi, contre le Fortuna Cologne, Mathias Jänisch et Tom Laterza ont démontré qu'ils restaient des options crédibles.

En match de préparation avant la reprise des éliminatoires du Mondial 2018, l'équipe nationale s'est imposée 1-0 face au Fortuna Cologne, mercredi soir à Useldange. Au-delà d'un succès d'estime qui fait toujours plaisir et qui gonfle le moral des troupes, quels enseignements peut-on tirer de cette rencontre de mise en jambes face au représentant de troisième ligue allemande?



En cette période de pré-rentrée internationale, il n'est pas question de trouver des certitudes mais, en l'absence du groupe des professionnels, d'avoir un aperçu des possibilités que peuvent apporter les joueurs du cru. Dans ce contexte, on ne peut que regretter l'absence des Dudelangeois (Turpel, Sinani et Luisi), retenus dans la Forge du Sud par Dino Toppmöller pour «travailler la tactique»...

Les regrets sont atténués quant à l'absence de Czekanowicz, le jeune portier de La Gantoise que l'on attend de voir à l'œuvre tant le Fortuna s'est montré indigent au niveau offensif.

Cabral, le deuxième portier du Fola, n'a eu aucune intervention à faire si ce n'est quelques contrôles et relances au pied. Un domaine qu'il devra toutefois travailler.

Les oppositions contre les clubs pros ont leurs détracteurs. Mais elles ont le mérite de servir de baromètre. Au niveau physique d'abord et le football allemand reste un étalon en la matière. Mercredi, la sélection de Luc Holtz a démontré qu'elle avait du répondant. Les clubs ont bien travaillé et la Coupe d'Europe a servi de tremplin aux joueurs concernés. Les Thill, Laterza, Jänisch, Holter et Bensi ont été les premiers à se mettre en action au coup d'envoi. Ils ont produit un effet d'entraînement sur leurs partenaires, ce qui a permis à la sélection de dominer son sujet. Les duels ont parfois été rudes, et on a eu droit à quelques jolis «tampons» et le jeune Carlson, positionné en milieu de terrain, n'a pas été en reste.

Travailler le réalisme devant le but



C'est de Marvin Martins qu'est venue la délivrance.

Photo: Ben Majerus

Un physique affûté, voilà un premier bon point. Deuxième aspect à ne pas négliger, la mainmise sur le jeu. C'est la sélection qui a dicté le rythme de la rencontre. Avec des manieurs de ballon (Sébastien et Olivier Thill), des latéraux percutants (Jänisch et Laterza), un accélérateur de jeu (Rodrigues) et un fin technicien en pointe (Bensi), on aurait aimé que cette domination se concrétise au tableau d'affichage.

«Nous n'avons pas fait preuve de réalisme, mais nous nous sommes créé des occasions. C'est déjà ça», concédait Luc Holtz en fin de rencontre.

Le but de la victoire est venu du défenseur Marvin Martins. Justement, la défense, le chantier prioritaire de l'échéance du 31 août, la Biélorussie, avec les suspensions de Christopher Martins et de Malget et de l'incertitude concernant Chanot. La paire Delgado-Simon était alignée mercredi. Elle n'a pas failli si ce n'est que le nouveau joueur du Racing s'est montré sérieux mais très réservé en reconversion offensive.

Les latéraux ont marqué des points. Jänisch, par son sérieux et ses coups de patte, s'est positionné pour prendre la relève de Malget à gauche, alors que Laterza postule à droite si le sélectionneur venait à repositionner Jans au centre de la défense.

Autre enseignement de cette rencontre, le bloc-équipe s'est montré équilibré en première période, mais les changements de joueurs (avec l'absence de véritable attaquant de pointe) et les différentes configurations tactiques adoptées en seconde période: cinq ou trois défenseurs, ont naturellement permis au Fortuna de se montrer un peu plus pressant sur le but défendu par Roulez dans le dernier quart d'heure.



L'utilité de ce match de préparation ne se conteste pas. On aurait aimé y voir les Dudelangeois.

Dirk Carlson a fait preuve d'un bel engagement.

Photo: Ben Majerus