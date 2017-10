Un état d'esprit différent, un bloc plus compact, une défense davantage en confiance et une attaque décomplexée. Métamorphosé par rapport au match en Suède, le Luxembourg s'est racheté une conduite face aux Bulgares. Analyse.

Par Thomas Fullenwarth



En quoi les Luxembourgeois sont-ils revenus aux fondamentaux?

Luc Holtz avait décidé de garder son 4-4-1-1 comme face à la France et à la Suède. Par rapport à Solna, quatre changements étaient effectués. Ainsi apparaissaient Jans, Skenderovic, Turpel et Gerson.

D'entrée de jeu, on a pu constater que l'état d'esprit était totalement différent. En effet, tous les joueurs Luxembourgeois ont de suite mis une grosse pression sur les Bulgares qui, eux étaient restés aux vestiaires. Pour preuve le but de Thill, fruit d'un pressing et d'une récupération haute.

Ce qui a changé par rapport au match de Solna?

Le bloc luxembourgeois était «médian-bas», c'est-à-dire que la ligne défensive restait à 30-35 mètres de son but et que les deux attaquants, Turpel et Joachim, étaient placés au niveau de la ligne médiane. Le bloc est donc resté compact avec très peu de distance entre les lignes.

Au lieu de presser chacun de son côté comme en Suède, les deux attaquant locaux ont, cette fois-ci, eu pour consigne de défendre sur les deux milieux défensifs Bulgares. Ainsi, ils ont coupé toute liaison de passe entre ces derniers et leur défense centrale. Les Bulgares étaient obligés de passer sur les côtés.

Les deux milieux défensifs n'avaient donc pas besoin de sortir sur les milieux centraux adverses et ont pu rester en place et gérer le meneur de jeu Popov qui, n'étant pas vraiment décidé à se déplacer, a été peu trouvé.

A partir de cela, il suffisait de maintenir le bloc discipliné, de gérer les débordements et la vivacité du petit attaquant de poche, Spas Delev.

Ce que les Roud Léiwen ont fait à merveille en première mi-temps puisqu'ils se sont offert quelques contres suite à de nombreuses récupérations de balle et surtout à la vitesse de Turpel et la percussion de Gerson qui ont fait souffrir une défense adverse assez lente.

Les Luxembourgeois se sont mis en confiance défensivement pour attaquer plus sereinement.

On pourra cependant regretter le fait qu'ils n'aient pas su tuer le match avant la mi-temps.

Un engagement de tous les instants. Dave Turpel n'a pas volé sa titularisation ce mardi.

Photo: Ben Majerus

Qu'a changé la Bulgarie pour revenir au score?

Très certainement secoués par leur sélectionneur pendant la pause, les Bulgares sont revenus avec d'autres intentions et cela s'est immédiatement senti.

Sans changer de système de jeu, avec son 4-2-3-1, le coach Houbtchev a procédé à un changement, trois minutes après la reprise, qui a modifié le jeu de son équipe. Il a remplacé l'ailier Kraev par l'avant-centre du Genoa, Andrej Galabinov, au profil plus costaud. Il a décalé le rapide Delev sur un côté.

Ainsi



Le petit Spas Delev a plus aisément utilisé sa vitesse sur le côté de Jänisch pour combiner et apporter de nombreux centres.

Galabinov a, quant à lui, assuré une pression physique sur la défense centrale luxembourgoise. Il a énormément joué de son corps et on a pu sentir que Philipps et Malget ont eu du mal à gérer ce profil de joueur (comme cela avait été le cas avec Toivonen à Solna)

Mais ce qui a vraiment permis aux Bulgares de développer du jeu, c'est le fait que le meneur de jeu Popov se soit enfin décidé à devenir un vrai meneur de jeu en se déplaçant partout sur le terrain afin de se rendre disponible.



Il a forcé Martins et Skenderovic à sortir de leur zone défensive et cela à provoqué des décalages et donc des espaces. C'est ce qui a mis en difficulté les Luxembourgeois.



Mais, comme ces derniers en première mi-temps, les Bulgares n'ont pas réussi, non plus, à tuer le match, concédant même quelques contres qui auraient pu leur être fatals.

Quel bilan peut-on tirer après cette fin de campagne?

Avant la réception de la Biélorussie, si on avait dit que le Luxembourg réussirait à prendre cinq points et ne perdre qu'une fois, rares auraient été les personnes à y croire.

Tenir tête aux Français de la sorte, ne pas perdre à domicile… Ce qui est très dommageable, c'est que si la sélection Luxembourgeoise avait monté deux marches au terme du match de Toulouse, elle en a descendu trois après son revers en Suède.

Si les Luxembourgeois avaient «assuré» - c'est-à-dire logiquement perdu en guerriers - à Solna, ils auraient pu terminer sereinement face à la Bulgarie avec le sentiment d'avoir pris de la hauteur par rapport au mois de septembre et ainsi, se donner de nouveaux objectifs afin de continuer à faire évoluer la sélection.

Au lieu de cela, en cette fin de campagne, les Roud Léiwen se retrouvent au même stade qu'au lendemain de la victoire sur la Biélorussie. Mardi soir, ils ont gravi la même marche qu'il y a un mois.

Les tops

David Turpel (Luxembourg): à beaucoup et bien travaillé défensivement. Sa vitesse lui a aussi permis de mettre en difficulté la défense adverse. Un match très complet.

Christopher Martins (Luxembourg): il a pris tous les ballons de la tête dans sa surface. Ultra-agressif et bon dans le jeu. Il a joué comme un «grand».

Spas Delev (Bulgarie): le seul Bulgare à avoir été constant pendant tout le match. Sa vitesse et sa hargne ont amené de nombreux centres dont celui à l'origine de l'égalisation.

Christopher Martins au four et au moulin. Le Lyonnais a éclaboussé la première mi-temps de sa classe.

Photo: Yann Hellers

Les flops



Strahil Popov (Bulgarie): mis en difficulté sur son côté droit, le danger est majoritairement venu par là. Il a assez peu participé offensivement.

Aurélien Joachim (Luxembourg): physiquement dans le dur, payant sûrement le fait d’avoir défendu pour deux en Suède. Il a eu moins d'influence et a manqué d'efficacité.

Simeon Slavchec (Bulgarie):i mpossible à trouver car trop peu mobile. Défensivement, il a perdu son match face aux milieux Luxembourgeois.