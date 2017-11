(AFP). - Marquez encore et toujours favori, Dovizioso pour une revanche, Yamaha en quête de rachat, Zarco pour confirmer, le duel Lüthi-Morbidelli qui change de catégorie... Que peut réserver la saison 2018 en MotoGP, après le quatrième sacre de l'Espagnol Marc Marquez (Honda) dimanche?

Marquez candidat à un cinquième titre

«Sauf blessure grave ou perte de motivation, Marquez peut encore gagner quatre ou cinq titres», prédit lundi dans les colonnes de L'Equipe le triple champion du monde Freddie Spencer. Ce serait mieux que Giacomo Agostini (8) et Valentino Rossi (7). Si l'Espagnol de 24 ans assure ne pas être intéressé par les records, on voit mal qui pourrait le stopper, sinon lui-même. Toujours à la limite, Marquez est le pilote qui a le plus chuté en 2017 (à 27 reprises). En cinq saisons de MotoGP, il a un taux d'accident de 63% par week-end. Cette particularité lui a joué des tours en 2015, seule année où il n'a pas été sacré, après six abandons. Et même s'il sait instinctivement tomber, une mauvaise chute est toujours possible.

Dovizioso encore challenger?

Des nombreux candidats au titre, seul Andrea Dovizioso a su défier Marquez jusqu'à la dernière course, signalant son renouveau et celui de Ducati. A 31 ans, il ne s'était jamais approché aussi près de la couronne dans la catégorie reine. Son secret ? Depuis plus d'un an, l'Italien travaille avec le préparateur mental Amedeo Maffei. «Amedeo m'a fait comprendre que si tu affrontes les événements d'une certaine façon, les choses se passent sans que les autres ou la chance puissent influer», raconte-t-il. «Nous devons être contents et retenir le côté positif de cette saison», assurait-il dimanche. Avant de tenter à nouveau l'an prochain d'offrir à la marque de Borgo Panigale son second titre pilotes, après Casey Stoner en 2007?



Sur Yamaha, l'Italien Valentino Rossi s'est classé cinquième en 2017

Photo: AFP

Yamaha doit se reprendre

Depuis 2008, jamais Yamaha n'avait échoué à placer l'un de ses pilotes à l'un des deux premiers rangs du Championnat. En 2017, l'Espagnol Maverick Vinales, pourtant ultra-dominateur lors des essais de pré-saison, n'a pu faire mieux que troisième, quand l'Italien Valentino Rossi s'est classé cinquième. La faute à une moto mal née, à tel point que l'équipe a fait le choix de disputer la dernière course avec le châssis de 2016, afin de disposer de points de comparaison pour corriger le tir l'an prochain. Rossi, qui aura 39 ans en février, doit également prendre en 2018 une décision concernant son avenir. «Si j'estime après quelques courses que je suis compétitif, j'aimerais continuer plus longtemps», a prévenu celui qui a tout de même été victime de deux lourdes chutes à l'entraînement cette année. Chez Suzuki, l'Italien Andrea Iannone devra impérativement faire ses preuves après une décevante 13e place. Aprilia comptera sur l'apport du Britannique Scott Redding pour progresser, notamment face à KTM.

Enfin une victoire pour Zarco?

Meilleur débutant et meilleur pilote privé avec une sixième place au Championnat, trois podiums et deux pole positions, le Français Johann Zarco est la révélation de 2017. Le double champion du monde Moto2 est candidat à la première victoire française en MotoGP depuis 1999, qu'il a bien failli s'offrir à Valence dimanche, avant d'être dépassé par Dani Pedrosa dans le dernier tour. «L'objectif l'an prochain sera de continuer à me bagarrer pour la victoire», a prévenu le pilote de 27 ans. Reste à savoir de quelle moto il disposera, la Yamaha officielle de 2017, promise à son écurie Tech3, n'ayant pas convaincu.



Le Français Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3) est la révélation de 2017

Photo: AFP

Des "rookies" à l'affût

Les résultats n'attendent pas forcément le nombre des années. En MotoGP, on regardera donc vers les novices italien Franco Morbidelli et suisse Tom Lüthi (Honda Marc VDS), champion et vice-champion du monde Moto2 en titre, ou encore vers le Japonais Takaaki Nakagami (LCR Honda). En Moto2, on attend beaucoup de l'Espagnol Joan Mir, 20 ans, titré en Moto3 avec un nombre de victoires record (dix).