Des quatre clubs luxembourgeois engagés dans les compétitions européennes, il n’en reste désormais plus qu’un. Le Fola qui se paye le luxe de s’offrir un été historique en atteignant pour la première fois de son histoire le troisième tour préliminaire de l’Europa League. Retour sur le hit de l'été 2017!

Par Thibaut Goetz



La fête a duré tard dans la nuit au club-house du club doyen. 111 ans d’attente méritaient bien cela! Et pourtant, qu’elles furent longues ces vingt dernières minutes à courber le dos, à pousser des "ouf" de soulagement après chaque intervention de Thomas Hym, ou chaque dégagement rageur du capitaine, Julien Klein. Mais le scénario de ce match face aux Azéris de l'Inter Bakou était si bien écrit, et les acteurs tellement justes, que le film ne pouvait se terminer qu’en happy end.

La délivrance est finalement venue de Cédric Sacras, sorti du banc dans le dernier quart d’heure pour remplacer Ken Corral. «Je suis rentré pour aider à fermer notre côté gauche, et surtout à bien défendre. J’ai vu que Samir allait avoir la balle, j’ai accéléré sur cinquante mètres. Et je me suis dit: "s’il me la donne maintenant je marque!" Et... cela s’est passé exactement comme ça. J’étais heureux et fier d’avoir contribué à cette qualification et de terminer le match de cette manière; c’était tout simplement magnifique.»

Avant cela, dans le rôle de l’assommeur, il y a eu Tom Laterza. «On fire» dans son couloir droit, il a réalisé une prestation des plus abouties au moment où son équipe avait besoin de ses fulgurances. Puis, vint ce corner et ce coup de boule qui a fait se lever tout le stade Emile Mayrisch. Avant une course de célébration déjà dans les annales, la langue tirée et les poings serrés. «On a fait un match complet; en fait nous avons réussi tout ce qu’on n’avait pas réussi là-bas. Ça fait plaisir, c’était un travail d’équipe. Mon explosion de joie? C’est normal quand on met un 3-0 en Europa League. Après avoir perdu là-bas, c’était vraiment très dur.»

Et maintenant, les Suédois d'Östersunds



Après le match aller en Azerbaïdjan, Pascal Welter en était convaincu: il y avait la place pour se frayer un chemin au troisième tour. Et maintenant, il est temps de réaliser la portée de cet exploit. «Je remercie tous ceux qui nous ont écrit, j’ai dû recevoir 300 messages! C’est quand on lit tous ces messages qu’on réalise ce qu’on a fait. On est vraiment très heureux et fiers. On pense aussi sur le coup à comment s’organiser, pour le déplacement, pour les congés, etc…»

Professionnel un jour, professionnel toujours. Jeff Strasser, sitôt la qualification en poche, était déjà tourné vers Östersunds FK et la Suède. Tout en demandant de la glace à son staff pour soigner les différents bobos des uns et des autres. «Ce n’est pas parce qu’on a gagné qu’il ne faut pas penser au prochain match».



Il aura fallu 111 ans au club doyen pour atteindre un tel résultat au niveau européen, mais il a suffi de quelques minutes à ses joueurs pour redevenir des gamins après le coup de sifflet final…