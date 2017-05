Auteur de deux passes décisives et d’un lob magnifique sur Emanuel Cabral en toute fin de rencontre de la finale de la Coupe de Luxembourg, dimanche, pour parachever la victoire du F91 sur le Fola (4-1), Sanel Ibrahimovic s’exprime sur ce nouveau trophée tombé dans l’escarcelle de Dudelange ainsi que sur son avenir.

Propos recueillis par Thibaut Goetz



Sanel, vous avez régalé l’assistance dimanche avec ce lob du milieu de terrain. Vous aviez donc vu que Cabral était souvent avancé.

Oui, ça fait plaisir de marquer un but comme ça, on n’en met pas tous les jours. Mais le plus important c’est que l’équipe a gagné la Coupe et que le trophée est à Dudelange. Depuis mon entrée en jeu (71e minute), j’avais remarqué qu’il n’était pas souvent sur sa ligne de but. Il était toujours avancé. A un moment, je me suis dit: «Dès que j’ai de l’espace je vais tenter». J’ai eu de la chance que le ballon entre dans les filets.



Vous commencez aussi à accumuler les trophées avec le F91. Qu’avez-vous ressenti au moment de soulever votre deuxième Coupe de Luxembourg?

Nous étions tous vraiment contents. La saison a été difficile, le championnat a été disputé jusqu’à la dernière seconde. Avant le match, on savait que le Fola avait très envie de gagner car cela faisait longtemps qu’il n'avait pas remporté la Coupe (1955), et il a fini seulement troisième au championnat. On savait que les Eschois seraient motivés à 1000% pour sauver leur saison. Nous avions déjà deux trophées mais on voulait absolument faire le triplé puisque nous en avions l’occasion. Ça fait toujours plaisir de gagner contre eux.

Qu’avez-vous pensé de la prestation de votre formation?

On a bien débuté le match en première mi-temps. Ensuite, en deuxième période on s’est un peu perdu au début, on a pris le but de Gerson et pendant quinze minutes nous n’étions pas bons. Quand on prend un but tout de suite après la reprise on est un peu choqués, mais avec notre expérience on a passé cette phase difficile. Nous n’avons jamais perdu confiance en nos qualités.

Dudelange a une nouvelle fois fait plier la concurrence cette saison avec ce triplé. Comment le club et les joueurs font-ils pour avoir cette même détermination?

Tout le monde pense que pour nous c’est facile, parce que nous sommes Dudelange et que nous avons les meilleurs joueurs. Mais c’est très difficile, parce que chaque jour on doit absolument montrer que nous sommes les meilleurs. A commencer par les entraînements car la concurrence est rude. Quand il y a 25 joueurs de qualité qui veulent jouer, les places sont chères. Il n’y a jamais la possibilité de se relâcher, sinon les autres saisissent leur chance. Que tu joues 20 minutes ou 90, tu dois être au maximum. Il y a tellement de qualités dans ce cadre, c’est ce qui fait la différence. Je pense que nous avons mérité ce triplé.

Des questions se posent sur votre avenir au F91, certains évoquent un départ à l'intersaison. Ces rumeurs sont-elles fondées ?

Non, je suis Dudelangeois et je le serai encore la saison prochaine. Il n'y a pas de doute à ce sujet.

Avec le départ de Daniel Da Mota au Racing, une place se libère dans l’animation offensive. Etes-vous prêt à assumer un statut de titulaire au F91?

Je ne pense pas à ça. Je donne tout à l’entraînement, en match, et après c’est le coach qui décide. Tout ce que je peux donner je le donne. Lors de tous les matches je fais mon boulot, je parle sur le terrain et pas dans les journaux.

Votre deuxième saison à Dudelange vient de s’achever. Quel bilan tirez-vous?

Avec le changement de coach et les nouveaux joueurs qui sont arrivés, au début ce n’était pas toujours facile. Mais j’ai gardé confiance en mes qualités et à chaque fois qu’on m’a donné ma chance je l’ai saisie. J’ai mis beaucoup de buts en Coupe, j’ai mis un triplé contre Pétange en quinze minutes. Mais je suis plus altruiste qu’auparavant, je ne pense plus à terminer meilleur buteur. Je joue pour gagner des trophées, et je travaille pour l’équipe. Ceux qui comprennent le foot le savent. Si j’étais tout le temps dans les seize mètres sans bouger mon «cul», je marquerais plus de buts mais ce n’est pas ce que je veux.