Après la défaite (0-2) à Differdange: «La Jeunesse a sabordé son match»

Discipliné et efficace, le FC Differdange 03 a tranquillement laissé la Jeunesse saborder son match. Mercredi soir, les hommes de Pascal Carzaniga ont gagné le droit de monter sur la troisième marche du podium de la BGL Ligue.

Sport 6 min.

Par Thomas Fullenwarth

Comment le FCD03 a-t-il géré son match et puni son adversaire?

Première originalité: Pascal Carzaniga présentait un cadre composé de quinze joueurs, avec seulement un gardien de but. Le coach differdangeois proposait une formation en 4-2-3-1, avec Florent Malouda en soutien de Perez, Ribeiro et Fleurival formant la base défensive de ce milieu de terrain.

D’entrée de jeu, les Rouge et Noir ont placé leur bloc défensif assez bas. Ils ont clairement choisi de laisser la possession de balle à leurs adversaires, tant et si bien que pratiquement aucun pressing n’était appliqué, ni sur les défenseurs centraux, ni sur les milieux défensifs adverses. Ni Perez, ni Malouda ne mettait de pression.

Le souci posé par cette stratégie a fait que Ribeiro devait très souvent sortir de sa zone pour aller chercher Todorovic. De ce fait, David Soares, en position de meneur de jeu, venait se placer dans cette zone libre pour recevoir le ballon et tenter de servir ses attaquants.

Heureusement pour les Differdangeois, leur agressivité, combinée par la maladresse adverse, leur permettait de récupérer le ballon dans leurs trente derniers mètres. A la récupération de balle, les locaux se projetaient rapidement vers l’avant de deux façons:

En profitant de la domination physique de Perez, qui réussissait à garder le ballon et servir ses soutiens

En passant par le relais Malouda, qui trouvait sur une ou deux touches de balles ses attaquants

L’ancien international français est d’ailleurs à l’origine des deux buts du match, puisque c’est lui qui est à la récupération du ballon dans les deux cas.

On l’a également senti leader dans l’organisation défensive de son milieu, puisqu’il a pris l’initiative, à la 23e minute, de redescendre d’un cran pour s’aligner sur ses deux milieux défensifs. C’est d’ailleurs dans son camp qu’il pique la balle à Delgado et lance un contre victorieux. Une autonomie comme preuve de confiance de son coach et de ses coéquipiers.

Finalement, il n’y pas eu de schéma de jeu du côté differdangeois tant ils ont laissé le ballon à leurs adversaires.

Comment la Jeunesse a-t-elle sabordé son match?

Marc Thomé proposait un système en 4-2-1-3, avec David Soares positionné en meneur de jeu entre les lignes adverses.

L’axe eschois Delgado - Steinbach - Todorovic - Menessou, qui ne subissait pas de pressing, avait une grande liberté pour relancer le jeu et déclencher des attaques placées.

Nicolas Perez (en rouge, FC Differdange 03) échappe à Arsene Menessou, (Jeunesse, à g.) Photo: Stéphane Guillaume

Sur le principe, le fait de placer Soares dans les espaces libres a vraiment permis de créer des décalages, et donc de prendre un temps d’avance sur les Differdangeois. Seulement, jamais les Bianconeri n’ont réussi à garder ce temps d’avance. Pourquoi? Parce que David Soares prenait une touche de balle pour contrôler le ballon, une pour se retourner, une pour lever la tête, une pour faire une passe. Impossible dès lors de mettre à mal un bloc qui avait eu le temps de se replacer à vingt mètres de son but.

De plus, si les défenseurs latéraux Lapierre et Martins ont quelques fois apporté le surnombre, ni Menessou, ni Todorovic ne sont sortis de leur zone défensive pour apporter une solution en plus. Ils auraient pu forcer un Differdangeois à sortir du bloc et donc libérer un coéquipier. Mais ils sont constamment restés en place alors qu’il n’y avait qu’un seul attaquant à gérer.

Et malgré cela, à chaque contre differdangeois, les joueurs de Marc Thomé ont été incapables d’anticiper et ont été pris de vitesse.

Le schéma de jeu de la Jeunesse était donc le même: défense centrale -> milieux défensifs -> Soares -> ailiers ou avant-centre -> finition

Le souci de ces attaques placées est venu du fait qu’elles étaient déclenchées après une série de cinq à six passes entre les défenseurs, assorties de trois à quatre touches de balles à chaque fois… Impossible dans ces conditions de déstabiliser un bloc bas et compact en mettant aussi peu de rythme au départ et avec si peu de mobilité devant. En effet, seul Greg Adler se rendait disponible et dynamique dans ses appels de balle. Ses camarades d’attaque étaient transparents.

Malheureusement, ce manque de rythme a fait que les Eschois auraient pu jouer pendant trois jours, et ils n’auraient tout de même pas réussi à bouger le bloc adverse.

La Jeunesse a-t-elle trop de carences pour jouer l’Europe?

Ce mercredi, la Jeunesse a montré des signes de faiblesse dans le jeu, mais aussi des carences étonnantes pour une reprise de la saison:

Un manque évident de maîtrise technique chez les joueurs placés aux postes-clés dans la construction du jeu, des pertes de balles invraisemblables qui provoquent des buts, et des milieux de terrain qui donnent l’impression de se cacher pour ne pas recevoir le ballon.

Un manque d’agressivité traduit par des duels perdus dans les zones défensives, mais aussi dans la surface de réparation adverse.

Un manque de leadership, aucun membre du cadre ne sonnant la révolte, que ce soit sur le terrain ou sur le banc. Peu ou pas de solidarité entre les joueurs.

Aucune correction technique ou tactique du coach, alors qu'en face, Carzaniga et son adjoint ont passé leur match collés l’un à l’autre à chercher des solutions.

Emmanuel Lapierre, sortant de préparation hivernale, et qui termine son match... avec des crampes.

Soit de nombreuses choses à rapidement améliorer, travailler, si la Jeunesse veut jouer cette fameuse troisième place synonyme d’Europa League face à des équipes disciplinées (US Hostert, RM Hamm Benfica), expérimentées (FC Differdange 03) et talentueuses (Fola).

Les Tops



Nicolas Perez (FCD03): seul en attaque, il a mangé physiquement Steinbach et surtout Delgado. Il a permis à son équipe de garder le ballon loin de son but et l’a mise à l’abri.

Florent Malouda (FC Differdange 03) tranquillise son équipe Photo: Stéphane Guillaume

Florent Malouda (FCD03): sa grande carrière lui apporte l’autonomie pour se placer au bon endroit au bon moment, et placer ses coéquipiers. Il tranquillise l’équipe grâce à ses choix.

Grégory Adler (Jeunesse): le seul qui "en a dans le short" pour oser prendre des risques à la Jeunesse. Quelle tristesse que le joueur le plus combattif d’un club comme la Jeunesse soit un joueur prêté…

Les Flops



Ricardo Delgado (Jeunesse): des erreurs techniques qui coûtent deux buts. Dans les duels, un manque de caractère digne d’un joueur de 17 ans. Le souci, c’est qu’il en a 24, et qu’il prétend à une place de titulaire en équipe nationale.

Ricardo Delgado (Jeunesse) a affiché un manque de caractère dans les duels Photo: Stéphane Guillaume

La paire Menessou – Todorovic (Jeunesse): les Differdangeois n’attaquant jamais dans l’axe, ils n’avaient personne à gérer et pourtant ils ont toujours été dépassés.