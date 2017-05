(ER) - Il faudra attendre la dernière journée de championnat pour connaître le nom du club qui disputera le barrage pour la montée. Hostert et Etzella se disputent cet ultime ticket. Dans le bas du classement, Mamer est assuré de pousuivre l'aventure en PH la saison prochaine.

Assurée d'évoluer la saison prochaine en BGL Ligue, l'US Esch a pris une option sur le titre après sa courte victoire sur Sandweiler, grâce à un penalty de Viana à la 71e minute, conjuguée à la défaite de Rodange à Hesperange (5-1).



Derrière le duo de tête, Hostert et Etzella, qui ont écarté respectivement Monderdange (3-0) et Bissen (5-0), sont toujours en course pour décrocher la troisième place synonyme de match de barrage contre le 12e de BGL Ligue. Ces deux formations affichent 47 points et tout se jouera lors de l'ultime rencontre du championnat. A cette occasion, les hommes de Henri Bossi se déplaceront à Bissen, assuré de retourner la saison prochaine en D1, alors que la formation de Claude Ottelé se rendra visite à Sandweiler.

Dans le bas du classement, Mamer a facilement pris la mesure de Beggen 5-0, les locaux menaient déjà 3-0 à la mi-temps. Avec 33 points au compteur, les Mamerois ont validé leur maintien. Grevenmacher, qui s'est pourtant imposé sur la pelouse de Wiltz 3-1, devra passer par les barrages pour tenter d'assurer son maintien. Mondercange jouera également sa saison face à un pensionnaire de D1.



Enfin Mertert-Wasserbillig est revenu à la hauteur de Norden au classement après avoir battu son hôte du jour 3-1.



Le point

Hostert - Mondercange 3-0



Swift - Rodange 5-1



Wiltz - Grevenmacher 1-3

Etzella - Bissen 5-0



Mamer - Beggen 5-0



US Esch - Sandweiler 1-0



Mertert-Wasserbillig - Norden 02 3-1



Le classement

1. US Esch 55 points

2. Rodange 52

3. Hostert 47 (+32)



4. Etzella 47 (+26)



5. Wiltz 42

6. Swift 39

7. Sandweiler 37

8. Norden 02 34



9. Mertert-Wasserbillig 34

10. Mamer 33

11. Mondercange 27



12. Grevennacher 24

13. Bissen 18

14. Beggen 6



26e journée: le dimanche 21 mai à 16h



Grevenmacher - Mertert-Wasserbillig

Rodange - Wiltz

Mondercange - Swift

Bissen - Hostert

Sandweiler - Etzella

Norden 02 - Mamer



Beggen - US Esch