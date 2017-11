(VL) - Vainqueur dans la douleur de Mühlenbach, Wiltz possède en Jacky Mmaee (23 ans) un joueur capable d’affoler les défenses adverses. Sans faire de bruit, le Swift grimpe à la cinquième place avant de rendre visite à Sandweiler.

L’UN Kaërjéng possède en Valentin Poinsignon, Thibaut Bourgeois des garçons à même de trouver le chemin du but. La remarque vaut pour Jules Diallo et Fatih Sahin toujours prêts à aider l’US Rumelange dans sa quête à retrouver, au plus vite, l’élite. Ces deux formations ont, plus que jamais, les faveurs des pronostics pour revenir en BGL Ligue. Elles possèdent sept points d’avance sur le troisième de classe, Etzella.



Le quatrième postulant s’appelle Wiltz. Transféré en droite ligne de Roda Kerkrade aux Pays-Bas, Jacky Mmaee commence à se faire une réputation au pays. A l’occasion du périlleux déplacement chez le promu le FC Blue Boys Mühlenbach Sandzak, le Belge a inscrit ses neuvième et dixième buts de la saison, respectivement le 1-0 et le 5-2. Il entend tout mettre en oeuvre pour aider Wiltz à quitter la Promotion d’Honneur.



«J’ai aussi marqué trois buts en coupe. Je me sens très bien», précise-t-il. «Le souhait du club est de monter. A défaut de terminer aux deux premières places, la troisième doit être la nôtre.» La bagarre promet avec Etzella (3e), le Swift (5e) et Canach (6e) qui ne sont pas prêts à dérouler le tapis rouge.



Les Wiltzois ont ramé dimanche. «Pour être honnête, je n’ai pas douté lorsque notre adversaire est revenu à 2-2. Il restait du temps (environ trente minutes) pour passer devant. Notre effectif est de qualité et sait gérer le money time. Ce fut le cas à plusieurs reprises depuis le mois d’août. On doit, simplement, éviter de répéter certaines erreurs. L’équipe la plus régulière ira au bout.»



Le Swift manque de constance mais, n’empêche, les garçons de Serge Wolff redressent la tête et ont des atouts. Il ne faudrait pas les enterrer trop vite. Canach doit se mordre les doigts d’avoir perdu deux unités lors de la venue de Sandweiler. La treizième journée vaudra le détour avec quelques belles affiches: Wiltz - Canach, Rumelange - Mühlenbach et un certain Etzella - Grevenmacher, terriblement disproportionné sur papier.

Paulo Gomes et Mühlenbach n'ont pas trouvé la solution pour battre Wiltz.

Photo: Ben Majerus

Le point

Canach - Sandweiler 1-1

Mühlenbach - Witz 2-5

Norden 02 - Kaërjéng 1-5

Erpeldange - Grevenmacher 2-1

Mertert-Wasserbillig - Rumelange 0-4

Swift - Mamer 3-1

Kayl-Tétange - Etzella 0-2

Le classement

1. Käerjéng 28 points

2. Rumelange 28

3. Etzella 21

4. Wiltz 20

5. Swift 18

6. Canach 16

7. Mühlenbach 15

8. Mertert-Wasserbillig 14

9. Mamer 12

10. Sandweiler 12

11. Norden 02 11

12. Erpeldange 10

13. Grevenmacher 7

14. Kayl-Tétange 6

La 13e journée: le dimanche 26 novembre à 16h

Käerjéng - Kayl-Tétange

Mamer - Norden 02

Sandweiler - Swift

Mertert-Wasserbillig - Erpeldange

Wiltz - Canach

Rumelange - Mühlenbach

Etzella - Grevenmacher