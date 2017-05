Le capitaine barbu de l’UNK a joué les sauveurs en toute fin de match face à Rumelange. Pit Hess (25 ans) confie ses impressions sur cette victoire (4-3) forgée au mental, et fait le point avant une dernière journée de championnat ou personne n’est encore officiellement condamné en bas de tableau.



Propos recueillis à Hautcharage par Thibaut Goetz

Pit, ce Käerjéng - Rumelange fut un match riche en émotions! Quels mots vous viennent à la bouche pour le résumer?

C’était un match fou, une véritable finale. 4-3, c’est bien pour nous, on devait gagner pour espérer encore le maintien, et gagner à la dernière minute, ça libère.

Peut-on dire que l'UNK a forgé sa victoire au mental, qui plus est en infériorité numérique?

Totalement, oui! Et il faudra être dans ce même état d'esprit la semaine prochaine contre le Fola. Après le carton jaune-rouge de Barbosa à la 47e minute, je pensais que cela allait être très dur, mais on a bien géré, même si on encaisse trois buts au final, mais on en a mis quatre et c’est le plus important.

Au moment de l’égalisation de Rumelange à 3-3, vous avez pris un coup sur la tête. Comment vous êtes-vous remotivés?

On prend ce 3-3 à la 85e minute, et même réduits à dix, on n’avait plus rien à perdre. Pendant les cinq dernières minutes, on a eu deux ou trois occasions, et on a réussi à marquer; je pense que c’est mérité.

L’arbitrage a fait parler de lui aujourd’hui, avec une expulsion de votre côté et deux buts refusés à Rumelange. Qu’en avez-vous pensé?

Je pense que le premier carton jaune pour Barbosa est sévère, mais le second est logique. Après, il y a eu un but de Rumelange qui aurait pu être validé je pense. Pour une fois, on a eu un peu de chance à ce niveau-là, mais l’arbitrage, c’est sûr que ça fait toujours parler au Luxembourg.

Avant la dernière journée, personne n’est encore officiellement condamné. Quel regard portez-vous sur cette âpre lutte pour le maintien?

Canach a fait match nul dimanche soir. Et pour la dernière journée, je vois bien Rumelange gagner face à Mondorf. Et, comme Dudelange devra absolument l'emporter à Canach pour aller chercher le titre, alors il nous faut absolument trois points contre le Fola.

Aller chercher ces trois points sur la pelouse du Fola, c’est jouable?

On a toujours perdu contre le Fola, mais c’est une nouvelle finale pour nous. Et puis le Fola restera troisième dans tous les cas.

Comment vous allez aborder ce match capital?

Si on finit à la place de barragiste, ce sera déjà une bonne chose. Mais la victoire de dimanche est bonne pour le mental, alors pourquoi pas, avec notre discipline et notre rage de vaincre, aller chercher quelque chose de plus? La différence de buts risque de s'avérer déterminante également.