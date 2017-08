Pigiste d'un soir, Alexandre Boukhetaia a signé un retour inattendu au premier plan vendredi soir à Hostert. Le gardien de 38 ans a apporté son écot à la victoire des promus (2-1) et ne compte pas lâcher l'affaire. Marc Pleimling est prévenu.

Propos recueillis par Christophe Nadin

Alexandre, quelle sensation!

On partait dans l'inconnu. Moi aussi je ne savais pas trop où j'en étais, je n'avais que deux matches de préparation dans les jambes. Le groupe m'a étonné. Même les remplaçants étaient à 200 % concernés. Et je pense que sur l'ensemble du match, notre victoire est méritée. On a un groupe solidaire.

Sur le plan personnel, c'est un truc de fou qui vous arrive, non?

J'avais arrêté après avoir été mis à l'écart à Hamm. J'avais pris un coup au moral. Puis je suis allé donner un coup de main à Worré à Mondorf. Ensuite j'ai dépanné Canach qui n'avait qu'un gardien avec Moreira. Puis René (Peters) m'a demandé de venir pousser un peu Marc (Pleimling). Et au final je me retrouve titulaire.

Comment vont vos articulations?

J'ai connu des débuts difficiles avec pas mal de synthétique. A 38 ans, les genous et le dos souffrent. Je me suis accroché. Le groupe m'a beaucoup aidé et m'a mis en confiance. Après c'est facile.

Et la suite?



Je ne lâcherai pas. Marc le sait et je lui ai dit. Il y a un bonne entente entre nous et une concurrence saine. Il a besoin de ça pour avancer. Mais il n'y aura pas de coups bas.