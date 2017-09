« »

« »

« »

« »





Si ce n'est plus sa place de prédilection, Chris Philipps a sorti une prestation cinq étoiles au cœur de la défense luxembourgeoise, contre la France (0-0), dimanche soir à Toulouse. Un résultat historique pour les Roud Léiwen et une superbe exposition médiatique (plus de 8 millions de téléspectateurs rien que sur TF1) pour le joueur du FC Metz qui s'est offert une note de 8/10 dans le quotidien L'Équipe de ce lundi.

«Les Français nous ont pressé dès l'entame du match. On y était préparé et on a très bien défendu, sérieux jusqu'au bout pour gérer au mieux les moments difficiles, surtout en première mi-temps. Avec les changements effectués, ils ont davantage cherché la profondeur mais nous étions plus à l'aise dans cette configuration. Nous avons fait un match d'hommes, n'oublions pas qu'il nous manquait pas mal de joueurs, des éléments importants.»



Le joueur qui s'est fait repérer alors qu'il portait les couleurs avoue sans détour «qu'il a certainement réalisé sa meilleure prestation sous le maillot de la sélection.» «Quand on est sollicité comme on l'a été, on a plus de chance aussi de gagner des duels, à sortir des ballons», ajoute-t-il tout en reconnaissant quelques relances approximatives sous la pression. Sous pression, la formation de Luc Holtz n'a pas chômé comme le démontrent les chiffres de la rencontre avec 41 récupérations de balle (42 pour la France) ou les 76 dégagements effectués (9 pour les Bleus). «J'ai eu conscience de réaliser quelque chose de bien, mais j'ai aussi eu peur de tout gâcher en dégageant mal un centre et que le ballon termine au fond des filets.»

«Avec Kevin (Malget), on a très bien géré les situations chaudes. Nous n'avons su que la veille que nous serions associés mais nous étions préparés avec la vidéo. On savait que (Layvin) Kurzawa et (Djibril) Sidibé qui aiment bien centrer. J'avais dit à Kevin: "Celui qui est côté ballon s'occupe de la première zone et l'autre anticipe un peu". Heureusement que la balle tombait tout le temps chez nous. Et Jona (Joubert) nous a sorti deux-trois arrêts de classe. Il faut un peu de tout ça pour réaliser un match comme ça.»

Le retour de suspension du défenseur dudelangeois a ainsi permis à Laurent Jans de retrouver sa place de prédilection, sur le flanc droit. Ce dernier devra toutefois passer le relais au mois d'octobre pour, à son tour, purger un match de suspension.

Les entrées en jeu conjuguées de Danel Sinani et de Gerson Rodrigues (59e) ont eu l'effet escompté. De sa base arrière, Chris Philipps s'est même vu lever les bras avant que le ballon de l'attaquant du Telstar ne termine sa course sur le poteau gauche de Hugo Lloris (79e). «Ces changements nous ont permis de davantage sortir le ballon, et ce tir sur le poteau... déjà que j'ai du mal à dire que ce match nul est mérité, alors si la balle était rentrée...»



Le remplacement de Kylian Mbappé par Kingsley Coman, à la 59e minute, a aussi permis aux Luxembourgeois de souffler un peu. «J'ai vraiment été content de la voir sortir, car lui c'est vraiment leur joueur "plus" dans cette équipe qui a déjè d'énormes qualités.» Au contraire d'un Olivier Giroud à nouveau muet dimanche. Muet au niveau de l'efficacité mais plutôt loquace sur la pelouse. «C'est le genre de joueur qui vient s'excuser quand il t'a mis un coup.»



Chris n'a pas trop le temps d'apprécier cet exploit à sa juste valeur que déjà il devra remettre le bleu de chauffe puisque le FC Metz accueille le Paris SG ce vendredi soir. Sans être assuré de participer à cette affiche en tant que titulaire malgré sa prestation au Stadium de Toulouse. « J'ai des concurrent qui font aussi leur match, et le coach ne me voit pas forcément à cette place.»

«Je vais quand même savourer quand je vais retrouver le vestiaire de Metz parce qu'il y a pas de monde qui disait que nous allions prendre une raclée. C'est ce que j'ai dit à mes partenaires à la mi-temps: "Faîtes gaffe, je vais rentrer à Metz après alors il faut limiter la casse".»

Absent de Saint-Symphorien dix jours, le numéro 6 de la sélection ne se fait pas trop d'illusions. «Le coach a dû déjà préparer la venue des Parisiens», mais il ajoute: «J'ai beaucoup joué ce genre de match la saison dernière, deux fois Paris, deux fois Marseille, Lyon, Nice. Comme je le dis toujours, ce sont des matches qui ressemblent à ceux que nous vivons en sélection, et j'y trouve assez rapidement mes repères. On aura pas beaucoup le ballon et il faudra d'abord travailler défensivement. J'ai l'habitude.»





« »



« »