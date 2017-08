Clap de fin sur la belle aventure européenne du Fola, éliminé par les Suédois d’Östersund au troisième tour de qualification de l’Europa League. Une campagne qui demeurera historique pour le Club Doyen et porteuse de belles promesses pour la suite de la saison.



Par Thibaut Goetz

Toutes les meilleures choses ont une fin comme dit l’adage. Mais comme on aimerait qu’elles continuent! Les supporters du Fola ont expérimenté à leur tour le fameux ascenseur émotionnel… Parce que de l’espoir, il y en a eu lorsque Bensi a placé sa tête somptueuse au fond des filets d’Östersund, avant que le froid réalisme suédois ne vienne glacer les derniers espoirs des Luxembourgeois en Coupe d’Europe.

Alors forcément après le match, les mines n’étaient pas aussi joyeuses, aussi souriantes que contre Milsami ou Bakou. Mais dès l’élimination entérinée, il était déjà temps de se remémorer les belles images, les bons moments vécus depuis la fin du mois de juin.

«C’était une très belle aventure, confie Tom Laterza. Cela a soudé l’équipe, aujourd’hui ça s’est vu encore tout le long du match. On a fait une belle campagne et bien sûr quand on arrive là on espère plus. On a des occasions, on les a mis sous pression et le public nous a soutenu, malgré tout il y avait cette petite différence entre eux et nous…»

Le championnat c’est déjà dimanche

On l’oublierait presque mais c’est déjà ce week-end que le championnat reprend ses droits avec un match face à Rosport pour le Fola, dimanche. Cyril Serredszum, l’adjoint de Jeff Strasser craint un éventuel contrecoup européen sur le physique des joueurs.

«Je pense que l’on va avoir un début de championnat difficile parce que physiquement, on a dû puiser entre la préparation, les matchs. On va avoir un contrecoup c’est certain, mais quand? J’espère le plus tard possible ».

Sur le plan des enseignements positifs à tirer, le Fola a emmagasiné une expérience précieuse de ces six matchs européens, soit autant de rencontres que dans une phase de groupe finalement. «On doit être contents de ce qu’on a fait et s’en servir, surtout pour le championnat et puis pour se requalifier la saison prochaine afin connaître à nouveau ce genre de parcours», avance un Cyril Serredszum qui a déjà dans la ligne de mire l’envie de retrouver le goût de ces belles soirées européennes. Comme nous tous d'ailleurs.