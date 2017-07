L'entraîneur du Progrès a salué la prestation de ses joueurs après la courte défaite synonyme d'élimination jeudi soir à Larnaca. «Ils ont eu peur», dit Paolo Amodio à propos de l'AEL Limassol.

à Larnaca, Christophe Nadin



Paolo, que retenez-vous de ce match un peu fou?

Je n'ai rien à reprocher aux joueurs. Ils ont fait le maximum. Le premier quart d'heure a été chaud. On a concédé huit corners en dix minutes. Ensuite on est revenu dans la partie en jouant au football alors que eux n'ont plus rien montré. Avec le 0-0 à la pause, on était toujours dans notre tableau de marche. On n'avait pas encaissé. Quand on prend le 0-1, on tente le tout pour le tout. On l'a bien fait. On revient à égalité puis en cinq minutes, on se procure deux occasions nettes. A ce moment-là, on est plus proche de se qualifier qu'eux. Et tout ça avec un carton rouge très sévère. Leur gardien sort un ballon incroyable. Ils ont eu peur. Malheureusement, l'aventure se termine...

Ce premier quart d'heure un peu fou vous a poussé à modifier vos plans...

J'ai remis Mike (Schneider) à gauche comme lors des trois premiers matches. C'était juste un réajustement après ce début de match en fanfare de leur part.

Puis il y a ce but. Frustrant, non?

C'est une frappe flottante, comme on en voit tous les jours dans les championnats. Mais avec les ballons d'aujourd'hui, c'est difficile pour un gardien. Mais la réaction a été bonne. Et finalement on était tout proche du 2-1. Cela s'est joué sur des petits détails. Quand Manu (Françoise) dribble trois joueurs, on a tous vu le ballon au fond. Ce que je retiens c'est la mentalité qui règne dans ce groupe. Chapeau. Et au passage, félicitations au Fola !