Sport 3 min.

Antonetti: «Une année sur deux, je fais un parcours en coupe»

FC Metz - Grenoble ce mardi à 20h en Coupe de la Ligue

Le FC Metz fait son entrée en Coupe de la Ligue (1er tour) ce mardi (20h) en accueillant le Grenoble (L2) de Philippe Hinschberger. Frédéric Antonetti a convoqué un groupe habituel même si certains changements pourraient s’opérer au coup d’envoi. Laurent Jans devrait débuter la rencontre sur le flanc droit de la défense mosellane.



Propos recueillis par Hervé Kuc



Comment expliquez-vous la première heure trop poussive de votre équipe à Clermont (3-2)?

Pendant plus d’une heure nous avons été bousculés parce que la performance de Clermont a été bonne. Ensuite, il n’y avait pas assez de fluidité dans notre jeu par rapport à nos premières sorties. Nous avons été lents dans nos prises de décisions, nous n’avons pas eu la même rapidité dans notre circulation de balle. Ce n’était pas un beau football de notre part, malgré tout nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions de but car notre charnière centrale a tenu la route. On ne s’en sortira pas toujours de cette manière, il nous faut de meilleurs contenus et face aux Auvergnats ce contenu a été trop pauvre. C’est une rencontre qui m’a fourni beaucoup d’enseignements pour la conduite à suivre dans le futur.

Frédéric, serez-vous au complet ce mardi face à Grenoble. Allez-vous effectuer des changements au sein de votre onze de départ?

Nous allons récupérer Opa Nguette. Maïga est en convalescence et Angban purge son dernier match de suspension. Il y aura certainement des garçons qui vont bénéficier d’un temps de jeu supplémentaire. Celui qui mérite doit avoir l’opportunité de se montrer. Ce mardi, il y aura donc des garçons qui auront leur chance.

Que pensez-vous de votre adversaire en Coupe de la Ligue ?

J’ai eu l’occasion de voir évoluer cette formation: c’est très cohérent, solide, organisé et cette équipe possède un bon collectif.

Quel rapport entretenez-vous avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France?

Les coupes servent à créer une bonne dynamique même si pour les clubs de Ligue 2 cela ressemble un peu à un marathon. J’ai disputé neuf demi-finales de coupes nationales et quatre finales de la Coupe de la Ligue (avec Bastia, Nice, Rennes et Lille) sans avoir le bonheur d’en gagner une. Faire un beau parcours est toujours très intéressant. Généralement, une année sur deux, je fais un beau parcours en coupe.

Le groupe. L’entraîneur mosellan a choisi de convoquer 19 joueurs pour affronter Grenoble. Jans, Hein et Jallow sont susceptibles de débuter la rencontre. Les dix-neuf: Oukidja et Delecroix; Rivierez, Jans, Udol, Basin, Boye, Sunzu; Fofana, Cohade, Monteiro, Jallow, Hein, Gakpa, Boulaya, Nguette; Niane, Diallo, Rivière.

L’enjeu de la rencontre. «Un peu un marathon», c’est ainsi que le technicien grenat perçoit l’épreuve de la coupe de la Ligue pour une formation de Ligue 2. Frédéric Antonetti n’a pas tort: si le FC Metz venait à écarter Grenoble ce mardi, il lui faudrait ensuite se déplacer chez le vainqueur de l’opposition entre Tours (Nat.) et Lens (L2). Une partie programmée au mardi 28 août, soit trois jours (ou un peu plus car le choc de la L2 devrait être décalé) avant la réception du RC Lens en championnat (6e journée). Le FC Metz a-t-il intérêt, cette saison, à disputer son va-tout en Coupe de la Ligue?