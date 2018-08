Le FC Metz n’a pas tremblé, ce lundi, pour écarter Brest (1-0) lors de ses retrouvailles avec la Ligue 2. Frédéric Antonetti n’exulte pas mais entend bonifier un ensemble qui accueille Orléans ce vendredi à Saint-Symphorien (20h). Le dossier Dossevi avance.

Antonetti: «Il me semble que nous sommes très compétitifs»

Interview: Hervé Kuc

Frédéric, avec du recul, comment analysez-vous le succès de vos joueurs en Bretagne?

Nous avons produit trente premières minutes très abouties même si je pense que nous aurions pu inscrire un second but: dans les temps forts, il faut savoir valider sa domination. On doit ensuite se mettre à l’abri dans le dernier quart d’heure, Diallo a eu deux situations favorables. Nous sommes solides, on a constitué une équipe qui est capable de résister et nous disposons d’attaquants rapides. Nous devons intégrer les paramètres concernant l’intégration des nouveaux arrivants et celui des éléments qui pourraient nous quitter.

Justement, où en est le dossier Dossevi?

Il avance millimètre par millimètre mais je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de temps. Vous connaissez ma position, je souhaite le conserver et s’il est là, je l’utilise. Je pense que ce qui se passe ici, cela interpelle Matthieu Dossevi. La Ligue 1 est un appel d’air très fort pour lui. Quand on est dans ce genre de discussion, c’est un peu perturbant et c’est pour cette raison que je ne l’ai fait entrer en jeu que tardivement à Brest (90+1). Cela ne pollue pas notre préparation car nous n’avons aucun souci avec les joueurs qui sont là et qui travaillent bien. Ils font comme s’ils faisaient partie intégrante du projet.

Jean-Marc Furlan, l’entraîneur brestois, a déclaré que son équipe était éloignée du niveau du FC Metz. Où peut-on placer le curseur?

Il faut revenir aux propos d’avant-match de Jean-Marc Furlan qui a déclaré qu’il pensait que son équipe n’avait jamais été aussi prête et que c’était la première année qu’il disposait de tout son effectif. Moi, je découvre la Ligue 2 et les différentes formations, je n’ai pas assez de recul pour vous dire où on se situe. Peut-être qu’il y a d’autres formations qui ont mieux travaillé que nous? Nous avons essayé de bosser au mieux avec nos moyens pour atteindre notre objectif. Il me semble que nous sommes très compétitifs. Il faudra certainement avoir disputé une dizaine de matchs pour que je puisse répondre précisément à cette question.

Que pensez-vous de l’équipe d’Orléans, votre adversaire qui s’annonce à Saint-Symphorien?

Les Orléanais viennent de s’incliner à domicile face à Lens (0-2) mais j’ai vu des joueurs qui n’ont pas renoncé. Ils auraient pu égaliser et ont les moyens de poser des difficultés à leurs adversaires. C’est une équipe très cohérente et joueuse.

Vous allez découvrir Saint-Symphorien en match officiel. Qu’en attendez-vous?

Nous avons des objectifs élevés et forcément qu’il va nous falloir effectuer un très bon parcours à domicile. A chaque fois que je suis venu à Saint-Symphorien avec d’autres clubs, Metz avait toujours une «grosse» équipe. C’est un vrai stade de football avec une belle ambiance. Je suis plus fait pour entraîner des clubs populaires et c’est le cas à Metz. C’est le cas ici et je m’en aperçois tous les jours. Il y a une vraie passion autour du club. Je dis toujours aux joueurs: c’est leur comportement qui fait que le public est derrière eux, ce n’est jamais l’inverse et ce n’importe où dans le monde.

Etes-vous un adepte du: «On ne change pas une équipe qui gagne»?

Parfois oui, parfois non. Cela dépend de l’adversaire, de la semaine, du dernier résultat que nous avons enregistré. Si le seul critère est celui de la victoire, alors je dis non. Il est possible que je puisse changer un ou deux éléments, surtout en début de saison. Quand j’ai repris Lille, je n’ai pas changé l’équipe de début mars à la dernière journée: l’équipe tournait bien et tout le monde était performant.





Farid Boulaya au micro. «Lors de la préparation, nous avions pu nous apercevoir que nous avions une équipe de qualité. C’est bien de l’avoir prouvé à Brest. On nous met dans les favoris à l’accession mais il y a aussi d’autres équipes qui peuvent y prétendre. Mon opportunité face à Brest? Sur le coup, je joue l’action normalement et je pensais que le juge de touche allait me signaler en position de hors-jeu. C’est à la pause que mes coéquipiers m’ont indiqué que ce n’était pas le cas et heureusement cela n’a pas eu de conséquence fâcheuse. Je me sens bien, cela faisait deux ans que je n’avais pas effectué de préparation complète. Frédéric Antonetti? J’aime bien ses méthodes de travail avec beaucoup de jeu et un pressing à la perte du ballon. Dans l’ensemble, il est plutôt gentil. Je vais retrouver Saint-Symphorien sans appréhension, ma «Panenka» est derrière moi même si cela a joué en ma défaveur à cette époque. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de la regretter.»