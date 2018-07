Originaire d’Habay, Anthony Moris (28 ans, 11 sélections) a été libéré cet été par le FC Malines, et a choisi de revenir dans sa province (le Luxembourg belge) en acceptant la proposition de l’Excelsior Virton, Le portier international vient gonfler encore un peu plus le contingent de joueurs luxembourgeois chez les Verts de Gaume.

Anthony Moris (Virton): «Je me sens comme un chien fou»

Propos recueillis à Bitbourg par Vincent Lommel

Anthony, à l’instar de ceux d'Aurélien Joachim (Lierse), de Dwayn Holter (FCD03) et de Guillaume François (Beerschot-Wilrijk), votre transfert à Virton interpelle. Pourquoi avoir choisi de revenir au sein de la province dans un club de D1 Amateurs (D3)?



Je portais le maillot de Malines depuis trois ans et demi - malchanceux avec deux blessures aux ligaments du genou, il a seulement disputé une dizaine de matches (17) (ndlr) . Mon contrat courait jusqu’en 2019, et j'avais repris les entraînements le 5 juin. Mais, clairement, quelque chose clochait; une rupture de contrat était inévitable. Le directeur technique de l'Excelsior Virton, Sébastien Grandjean, m’avait passé un coup de téléphone il y a un mois et demi., et à l’époque, je lui avais affirmé que j’avais besoin de procéder à une analyse, mais aussi voir ce qu’il allait en être avec Malines. On sait ce qu’il en est advenu... J’ai eu une touche avec Courtrai (club de Jupiler Pro League, ndlr), mais tout dépendait du départ, ou non, d’un gardien. Je n’avais pas envie d’attendre. Libéré de mon contrat à Malines, je n’avais qu’à apposer ma signature. Je suis impatient d’aider Virton à retrouver les sommets. La province du Luxembourg a besoin d’un club phare. C’est uniquement possible ici.

Que répondez-vous à ceux qui affirment qu’il s’agit d’un pas en arrière dans votre carrière: de la Jupiler Pro League (D1) à la D1 amateurs (D3), il y a deux niveaux d’écart. Vous aurez aussi de la concurrence avec deux gardiens de qualité. Quel est votre sentiment?

En aucune façon, ce n'est un recul. Le club est entièrement professionnel, le noyau constitué par les dirigeants est de grande qualité, et les ambitions sont élevées. Mes blessures m’ont permis de retirer des choses positives et m’ont forgé un mental indestructible. À 28 ans, j’ai besoin de jouer. Evoluer en D1 amateurs ne me fait pas peur, loin s’en faut. Geordan Dupire et Adrian Murcia sont de solides concurrents dans les buts virtonais. Le meilleur jouera. On travaille très dur sous la houlette de Laurent Deraedt (entraîneur des gardiens, ndlr). Je sais ce qu’est la concurrence car j’ai déjà connu ce genre de situation. Je suis motivé, non pas à 100 mais à 200%. Je me sens comme un chien fou à l’idée d’être le samedi 1er septembre, date du premier match en déplacement à Dessel Sport.



Vous pourriez, par contre, manquer le match au sommet face au RWDM - candidat à la montée - programmé le samedi 8 septembre... en même temps qu’un certain Luxembourg-Moldavie comptant pour la première journée de la Ligue des Nations…

Virton-RWDM sera une belle opportunité de marquer les esprits. Personne ne voudra se louper. À l’exception de Guy Blaise, Virton n’a pas souvent eu l’occasion de se targuer de compter en son sein des internationaux. C’est mon cas (au même titre que Joachim, Holter, Tinelli et Prudhomme). Je n’ai pas encore eu le temps de téléphoner à monsieur Holtz. Le sélectionneur ne doit pas s’inquiéter quant au fait de me voir porter le maillot de Virton. Je me répète: le noyau est pro’. Je sais aussi qu’il y aura un «suivi». Concernant la Ligue des Nations, chacun caresse dans un coin de sa tête la possibilité de se qualifier pour l’Euro 2020. Le challenge à relever est excitant, mais la Biélorussie est une «grosse» équipe. On verra...