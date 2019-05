Pour Anthony Moris et l'Excelsior Virton, le tour final de D1 amateurs pour la montée en D1B (D2) débute ce vendredi à 20h30 à Tessenderlo. Les Gaumais ont six matches pour valider leur ticket pour l'échelon professionnel.

Anthony Moris: «Virton est fin prêt pour le tour final»

A l'approche du sprint final pour la montée, le gardien international luxembourgeois Anthony Moris (29 ans, 18 sélections) et sa défense paraissent infranchissables, avec seulement vingt buts encaissés en trente matches.

Propos recueillis par Vincent Lommel

Anthony, aucun but encaissé lors des trois derniers matches, seulement vingt au total et seize clean sheets en trente journées: les statistiques sont excellentes. Est-ce l’idéal avant d’aborder ce mini-championnat capital?

Anthony Moris. - «On a aussi remporté les trois derniers matches, ne l'oublions pas. Suspendu à une reprise (trois cartons jaunes) et sélectionné en équipe nationale, j’ai manqué une rencontre ou l’autre cette saison. Mon collègue Geordan Dupire a fait le job en mon absence. S’appuyer sur une bonne base défensive est idéal. Néanmoins, on doit s’améliorer sur les phases arrêtées. En zone offensive, ok, c’est un peu moins «tranchant» - 42 buts marqués en 30 matches. Ne pas encaisser et gagner 1-0, comme ce fut le cas à Liège samedi dernier, me suffit. Marquer trois fois et encaisser deux fois me convient aussi. Tessenderlo n’a pas demandé sa licence et ne pourra donc en aucun cas monter en D1B. En première instance, Virton a aussi vu sa licence refusée. Mais le club s'est pourvu en appel devant la Cour belge d’arbitrage du sport (CBAS), et espère recevoir un avis favorable, ce qui devrait être le cas ce lundi 6 mai, car le club a des atouts à faire valoir. Physiquement et mentalement, nous sommes prêts.

Tessenderlo (1er), Deinze (2e) et Lierse-Kempenzonen (4e) sont vos adversaires dans ces play-offs. Où la différence se fera-t-elle?

Après des semaines compliquées suite aux nuls concédés face à Heist, Dessel et Seraing (3 points sur 9), la sérénité est revenue à Virton. La pression est moindre, et c’est une bonne chose. D’un autre côté, monter reste l’objectif avoué et à atteindre. Si le groupe est pléthorique (30 joueurs), il a beaucoup d’expérience à revendre. Chaque joueur sera important. Tessenderlo (1er, 31 pts) n’a pas l’autorisation de monter. Certes, mais un footballeur, un compétiteur monte sur le terrain pour gagner! Il s’agira d’un match très compliqué pour Virton ce vendredi en ouverture des play-offs. Le Lierse est un peu plus loin, avec 24 unités, mais il ne faudrait pas l’enterrer trop tôt. Deinze (30) part avec trois points d’avance sur Virton (27) et apparaît comme notre rival le plus farouche. La double confrontation (les 15 et 18 mai) sera importante à défaut d’être décisive. Les résultats de chaque journée vaudront leur pesant d’or. Il y a une grande excitation avant de commencer.

Après cette fin de saison haletante avec Virton, vous enchaînerez avec la sélection luxembourgeoise et les rencontres face à Madagascar (en amical), la Lituanie et l’Ukraine (éliminatoires de l'Euro 2020) début juin. Y songez-vous déjà?

Pour l'instant, je suis concentré à 200% sur mon club. Je n’ai eu aucun contact avec le sélectionneur, Luc Holtz. Il sera temps de songer à la sélection fin mai. Quel sera l'état de fraîcheur des uns et des autres qui auront eu une longue saison? On verra, mais décrocher un succès contre la Lituanie est un objectif précis comme celui de tout mettre en oeuvre pour accrocher l’Ukraine.»

A Tessenderlo sans Joachim



Si les Luxembourgeois Anthony Moris et Lucas Prudhomme (international U21) seront du déplacement de Virton, ce vendredi à Tessenderlo, Aurélien Joachim, par contre, ne sera pas présent. L'attaquant de 32 ans (77 sélections) a repris la course et espère être de retour pour les trois derniers matches du tour final, le 18 mai contre Deinze, le 22 mai en déplacement chez son ancien club, le Lierse, et enfin le 25 mai pour la réception de Tessenderlo.



Le calendrier de Virton en play-offs



Vendredi 3 mai 20h30: Tessenderlo - Virton

Samedi 11 mai 20h: Virton - Lierse-Kempenzonen

Mercredi 15 mai 20h: Deinze - Virton

Samedi 18 mai 20h: Virton - Deinze

Mercredi 22 mai 20h: Lierse-Kempenzonen - Virton

Samedi 25 mai 20h: Virton - Tessenderlo

Le classement à l'entame du tour final



1. Tessenderlo 31 points

2. Deinze 30



3. Virton 27



4. Lierse-Kempenzonen 24