Sport 4 min.

Anthony Medri (US Esch): «Tout donner pour ne pas avoir de regrets»

Didier Hiegel L'US Esch, dernier avec huit points de retard sur le barragiste Rosport, entame son opération remontada ce dimanche à Rodange. Anthony Medri croit au maintien du promu eschois à condition de «tout donner pour ne pas avoir de regrets».

Anthony, comment est l'ambiance au sein du club alors que vous restez scotchés à la dernière place?

Nous sommes derniers du classement, mais cela n'enlève rien à la bonne humeur qui règne dans l'équipe. Nous avons eu la chance de partir en stage au Portugal, à une heure de Porto, à côté de Figueira da Foz, ce qui nous a permis de revoir le soleil et d'avoir de bonnes conditions d'entraînement. Nous avons effectué cinq entraînements et deux matches (une défaite et une victoire). Dans nos séances, nous avons quasiment eu le même contenu que lors de nos entraînements à la maison. Nous avons aussi profité de ce stage pour resserrer encore les liens entre tous, joueurs et staff, et d'intégrer au mieux les deux joueurs qui nous ont rejoints au mercato: Marc Amoakon (Thionville) et Thibaut Thonon (Mondorf). Toutes les conditions étaient réunies pour effectuer une bonne semaine de stage.

Qu'est-ce que Amoakon et Thonon, les deux recrues du mercato, doivent vous apporter?

Pour le premier, c'est pallier notre plus grand défaut offensif, c'est-à-dire marquer des buts (l'US Esch n'a inscrit que 8 buts). Marc ( Amoakon) doit aussi nous apporter de la vitesse et de la profondeur dans le jeu. En ce qui concerne Thibaut (Thonon), que je connais bien depuis Mondorf, ce sera de gérer au maximum ce qui se passe au milieu de terrain et récupérer au maximum de ballons pour ensuite relancer proprement. Ce sont de bonnes recrues, mais il faut maintenant que le vent tourne en notre faveur...



...ce qui n'a pas encore été le cas à Differdange, dimanche. C'est vous qui égalisez à la 13e minute, vous tenez jusqu'à la pause avant de céder dès la reprise.

Nous étions vraiment pas trop mal en première période, même si nous n'avons pas eu de grosses occasions si ce n'est une belle frappe que Worré détourne. C'est encore une faute d'attention qui nous coûte le deuxième but : on laisse Siebenaler seul au deuxième poteau qui profite d'un ballon dévié pour marquer. Le troisième but differdangeois est une nouvelle erreur, le quatrième, suite à une faute de main, est anecdotique. Nos problèmes viennent toujours d'un manque de taille et de concentration, mais aussi d'expérience.

Vous parlez d'expérience, vous avez croisé dimanche un joueur differdangeois qui en regorge. Quelles impressions vous a laissées Florent Malouda?

Avec toutes ses qualités techniques, il n'a plus trop besoin de courir. Il ne l'a d'ailleurs pas fait beaucoup. Il a une telle facilité de trouver des espaces avec son pied gauche, mais si le terrain n'était pas propice aux techniciens. Le côté tribune, à l'ombre, était complètement gelé. Il a parfois été «en galère» de ce côté-là. Si tu le laisses jouer, il a toujours un temps d'avance. Il va leur faire beaucoup de bien. Il est un peu dans le style de Bettmer...

Quand on rencontre ce type de joueur, c'est une motivation supplémentaire ou on le craint?

Pour moi, c'est une motivation supplémentaire! Quand on voit son CV... Impressionnant!

La remontada est-elle encore possible pour l'US Esch?

On s'est fixé un objectif: faire le maximum pour sauver le club. Il nous faut tout donner pour ne pas avoir de regrets. Ça passe par prendre tous les points lors des sept matches à domicile car nous allons jouer les «gros» à l'extérieur. Et pourquoi ne pas faire des coups, comme ce dimanche à Rodange. D'habitude le maintien se joue à 30 points, mais j'ai bien l'impression que cette fois-ci ce sera autour de 26 ou 27 points.



Ce match à Rodange s'apparente-t-il déjà à un match couperet?

On peut le voir comme ça, mais nous avons une revanche à prendre face à eux et nos concurrents directs n'auront pas la vie facile. Les Rodangeois avaient eu un maximum de réussite à l'aller (0-2), nous nous étions montrés maladroits devant le but, moi y compris. On va essayer de leur rendre la pareille... en espérant que la pelouse sera en bon état d'autant que nos qualités ne se prêtent pas à un jeu aérien.



Les pronos d'Anthony Medri pour la 15e journée de BGL Ligue

Samedi à 15h:

Progrès - Strassen 4-1

Dimanche à 15h:

Hostert - Mondorf 2-2

Dimanche à 16h:

Jeunesse - Dudelange 1-3

RM Hamm Benfica - Differdange 0-1

Rodange - US Esch 2-3

Rosport - Pétange 1-3

Racing - Fola 1-1