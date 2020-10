Angers et Metz dos à dos

Pour le retour de Frédéric Antonetti sur le banc, les Grenats ont partagé l'enjeu dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1.

(AFP) - Après s'être mis en retrait fin 2018 pour accompagner son épouse atteinte d'une grave maladie et décédée en juillet, Frédéric Antonetti a repris son poste de coach du FC Metz. Pour son retour, les Messins ont partagé l'enjeu 1-1 sur la pelouse d'Angers. Les locaux ont ouvert le score à la 38e minute sur un penalty de Mangani avant l'égalisation de Nguette... du genou (39e).

Frédéric Antonetti: «On fait une bonne première période et il est assez injuste de rentrer aux vestiaires à égalité. On a fait une erreur qu'on a payée cash. Après la pause, le physique était en baisse. C'est normal, plusieurs joueurs ont fait leur premier match depuis huit mois. On avait moins de répondant sur le plan physique. (...) Il y a des choses à améliorer dans le secteur offensif car quand on a les clés, du jeu, il faut se créer plus d'occasions. Derrière, Angers ne nous a pas déstabilisés (...). En deux ans, plein de choses ont changé. Le VAR, les cinq changements, il faut que je m'habitue».