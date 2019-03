Après une première expérience en 2018, la formation luxembourgeoise poursuit son développement et compte franchir un palier supplémentaire en alignant une équipe élite "internationale" au côté de son cadre composé de jeunes espoirs.

Andy Schleck Cycles-Immo Losch: une vitrine pour le cyclisme féminin au pays

Par Hugo Barthélemy



Sous sa nouvelle appellation de «Team Andy Schleck Cycles-Immo Losch», la première équipe cycliste féminine luxembourgeoise a déjà performé pour son premier week-end de course avec une deuxième place de Frida Knutsson à Coxyde.



A côté de son Youth & B Team, qui va participer comme l'an dernier à deux Coupes des Nations pour dames juniors (Gand-Wevelgem et Omloop van Borsele), un Development Team de dix élites et espoirs a été créé, histoire de participer à un calendrier de courses élites composé d'épreuves internationales et nationales.



Le Development Team présente un effectif très varié et international. Au sein de ce groupe, on retrouve les deux rouleuses-grimpeuses Elise Maes et Anne-Sophie Harsch, la championne de Norvège du contre-la-montre Line Marie Gulliksen, les sprinteuses Claire Faber et Frida Knutsson, championne de Suède du critérium.



Le groupe est complété par l’expérimentée Suédoise Sara Olsson, la jeune Finlandaise Viivi Puskala et les trois plus jeunes éléments: la Française Sarah Berkane, la Tchèque Hana Hermanovska et la Britannique Isabel Ellis, toutes trois âgées de seulement 19 ans. A noter que le «Team Andy Schleck Cycles-Immo Losch» va collaborer avec l'équipe nationale suisse de piste puisque deux Helvètes Léna Métraux et Michelle Andres seront alignées sur certaines courses en 2019.

Du côté du Youth & B Team, on retrouve quinze membres dont les deux championnes du Luxembourg Nina Berton (Juniors) et Marie Schreiber (Débutantes). A noter que la Britannique Kate Wootton, la Finlandaise Aino Hämäläinen et la Française Rosine Jung (victorieuse du classement Espoirs de la Skoda Cross Cup) renforceront l’équipe sur les épreuves internationales. Leur programme sera sensiblement le même que l'an dernier.



Pour Anne-Sophie Harsch, cette nouvelle équipe est une aubaine pour le cyclisme féminin luxembourgeois: «Le soutien n’était pas très grand avant au Luxembourg et cette équipe nous apporte de la visibilité . On sent que même du côté de la fédération, cela commence à bouger».



Elise Maes est également ravie d'avoir rejoint ce team qui est amené à se développer à l'avenir: «Depuis le début du projet on voit de plus en plus de dames au départ des courses, c’est très positif. Dans cette équipe, on va se retrouver à trois Luxembourgeoises dans la même équipe. C'est extraordinaire, on n’aurait pas imaginé cela il y a quelques années».

Photo: Pierre Matgé

Les cadres

Development Team

Elise Maes, Anne-Sophie Harsch, Line Gulliksen (NOR), Claire Faber, Frida Knutsson (SWE), Sara Olsson (SWE), Viivi Puskala (FIN), Sarah Berkane (FRA), Hana Hermanovska (CZE) et Isabel Ellis (GBR). Invitées: Léna Mettraux (SUI), Michelle Andres (SUI).

Directeur sportif principal: Jimmy Wagner

Directeurs sportifs adjoints: Tim Ballini, Michel Zangerlé

Effectif Youth & B Team

Dames élites: Pia Wiltgen Pia, Mia Berg, Florence Feltes

Dames juniors: Nina Berton, Lis Nothum, Maïté Barthels, Aurélie Nesser

Débutantes: Marie Schreiber, Jil Langer, Julie Keller, Nina Rommes, Caroline Reuter, Liv Wenzel, Lena Carier

Cadettes: Noa Langer, Anouk Schmitz

Directeur sportif principal: Michel Zangerlé

Directeurs sportifs adjoints: Tim Ballini, Mario Nothum