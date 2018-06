L'Italien Andra Pasqualon (Wanty) a remporté ce samedi la 3e étape du SkodaTDL disputée sur 163,8 km entre Eschweiler et Differdange. Il s'est même offert un doublé en prenant le maillot jaune alors que Pit Leyder a pris le maillot blanc de meilleur jeune.

Andrea Pasqualon signe le doublé à Differdange, Pit Leyder en blanc

Eddy RENAULD Un dernier tour fatal à Kirsch, Krieger lâche du lest

Lauréat vendredi à Schifflange, Pasqualon a signé sa 2e victoire sur cette épreuve et s'est emparé du même coup du maillot jaune de leader. La 2e place est revenue au Français Angelo Tulik (Direct Energie).



Quant à Alex Kirsch, qui pointait à la 2e place ce samedi matin, il n'est pas parvenu à accrocher le premier peloton au contraire de Pit Leyder. Le jeune coureur de Leopard est arrivé avec les meilleurs à Differdange et s'est emparé du même coup du maillot blanc de meilleur jeune après avoir pris la 9e place de l'étape.



Cette étape s'est disputée à vive allure et si les attaques ont été nombreuses, les fuyards ont rarement eu l'occasion de creuser un écart digne de ce nom. Quatre hommes sont tout de même parvenus à signer un écart et encore, Antunes (CCC), Combau (Delko), Nauleau (Direct Energie) et Badilatti (Vorarlberg) ont compté une avance maximale de 2'08" et à 56 km de l'arrivée, le regroupement général se produisait.



Comme on pouvait s'y attendre, le col de l'Europe a joué son rôle de juge de paix, le final de l'étape a été très animé. Olivier Pardini (Differdange) a lancé les hostilités à moins de 2 km de l'arrivée mais c'est un groupe d'une dizaine d'hommes qui s'est battu pour l'étape mais sans Kirsch, ni le maillot jaune Alexander Krieger.



Pit Leyder a tiré son épingle du jeu, le jeune Leopard a fini 9e de l'étape et pointe à la 6e place du général avant l'ultime étape ce dimanche. Photo: Serge Waldbillig

Pasqualon a fait parler son punch et sa pointe de vitesse pour signer un deuxième succès de rang en devançant le Français Tulik et le Néerlandais Nick van der Lijke (Roompot). Au classement général, le nouveau maillot jaune devance le Slovène Jan Tratnik (CCC) de 7" et Krieger (Leopard) de 23". Leyder occupe la 6e place avec un retard de 25".



"Deux victoires et le maillot jaune, c'est vraiment un super parcours. Je suis le leader et à l'heure actuelle je suis très heureux. Demain est un autre jour, aussi difficile qu'aujourd'hui. Ma condition est excellente", a commenté le nouveau leader de l'épreuve qui a pu compter sur une équipe Wanty efficace.



Kirsch, qui a souffert dans le dernier tour du circuit local, pointe à la 9e place à 28" après avoir fini 24e à 17". Les autres Luxembourgeois: Ivan Centrone est 36e à 1'53", Tom Thill 78e à 11'22", Gaëtan Pons 90e à 22'16" et Raphaël Kockelmann 95e à 30'42".



La réaction de Pit Leyder

Le résumé du jour





Ce dimanche, l'épilogue de la 78e édition du Tour de Luxembourg se déroulera sur la distance de 176 km entre Mersch et Luxembourg.

Les classements à l'issue de la 3e étape