Si le FC Mamer n'est pas encore rassuré sur sa situation sportive en Promotion d'Honneur, l'entraîneur Andrea Fiorani a annoncé qu'il ne serait plus l'entraîneur du club la saison prochaine.

Andrea Fiorani quittera Mamer en fin de saison

(VL) - Treizième au classement et descendant à quatre journées de la fin du championnat de Promotion d'Honneur à la suite de la défaite 5-2 contre Mühlenbach, le FC Mamer devra bagarrer pour éviter la culbute directe en D1.



Que ce soit en PH ou à l'étage inférieur, cela se fera sans Fiorani, l'entraîneur a choisi de prendre les devants: il arrêtera les frais en fin de saison.



«J’ai été joueur durant sept ans, T2 pendant deux ans et je termine ma huitième saison comme T1. Mamer, c'est ma maison. Je pense avoir effectué du bon travail. La défaite 5-2 face à Mühlenbach ne justifie pas mon arrêt fin mai. Le comité doit être derrière son coach. J’estime que ce n’est plus le cas. Le comité ne m’a rien dit en face, sur le fait de vouloir un nouveau coach en 2018-2019. J’ai entendu des bruits. Il n’y a pas de fumée sans feu. Je m’entends très bien avec le président Guy Dauphin mais, manifestement, quelque chose est cassé. Il avait l’habitude de venir aux entraînements mais ce n’est plus le cas. Je compte partir en bons termes… sauf si les dirigeants en décident autrement.»