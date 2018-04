Douzième de classe et barragiste à cinq journées du dénouement, Mamer doit être attentif à ce qui se passe derrière mais aussi nourrir l’espoir de sauver sa peau sans passer par la case «barrage». L’entraîneur emblématique du FCM fait le point avant la venue de Mühlenbach. Le succès à Mertert fait oublier six défaites de rang.

Sport 3 min.

Andrea Fiorani (Mamer): «C’est maintenant ou jamais»

Le succès à Mertert fait oublier six défaites de rang

Interview: Vincent Lommel



Andrea, menée 2-0 par Mertert/Wasserbillig, votre équipe est parvenue à renverser la vapeur. Bob Simon a inscrit le but victorieux d’un superbe tir du… milieu de terrain.

A 2-0 et au risque de surprendre, je n’ai jamais pensé que les carottes étaient cuites. Je peux être nerveux - Andrea est italien et peut avoir le sang chaud -, faire les cent pas, ruminer le long du banc de touche. Après le deuxième but de Mertert, je me suis dit: «Andrea, tu t’assois. Tu digères le coup. Tu réfléchis à ce qu’il faut faire pour revenir au score.» J’ai procédé à des remplacements mais aussi changé de tactique. On a pris des risques (calculés). Le lob de Bob (Simon) des quarante mètres vaut son pesant d’or. Le gardien était avancé. Heureux comme un enfant, j’ai couru jusqu’au milieu du terrain avant de rebrousser chemin.



Suite à cette victoire autant inespérée qu’indispensable, Mamer reste en vie. La lutte pour éviter les bagarres pour le maintien promet jusqu’à la dernière journée.

Il y avait très peu de gens du comité à Mertert. C’est dommage vu le score et la réaction des gars. Quel état d’esprit. Après six défaites de rang (Grevenmacher, Erpeldange, Etzella, Sandweiler, Wiltz et Rumelange) dont certaines frustrantes - des buts encaissés en fin de match -, le groupe n’a pas cédé au découragement, développant un football «correct». N’empêche, le président Guy Dauphin ne croyait plus trop au maintien. Mamer est toujours vivant! On compte quatre points de retard sur Erpeldange (10e, 23) et cinq sur Canach (9e, 24). Pourquoi ne pas aligner cinq succès de rang? Il faut se fixer des objectifs. Mamer ne descendra pas en D1.

Une série qui ne sera pas facile à accomplir. Première étape face à Mühlenbach dimanche.

Mamer n’est pas Etzella, Rumelange ni Kaërjéng mais l’effectif a des ressources. Vu les résultats des dernières semaines, j’ai choisi de donner quatre entraînements par semaine - quand tu en as trois, certains en manquent un - pour une prise de conscience. On a le luxe de jouer à la maison. Le promu Mühlenbach a pris onze unités en déplacement pour vingt dans ses installations. J’y crois. Ensuite place à Canach, le Swift, Norden et Kayl.

Comment en est-on arrivé à bagarrer pour reconduire le bail en PH?

Il y a eu des départs (non compensés) en été, les blessures, certains (Pires, Lopes) ont très vite arrêté les frais,... Quand tu es au fond du classement, tu ne mets pas les occasions. L’histoire est connue. D’un autre côté, le noyau n’est pas suffisamment pléthorique. Dix-huit, dix-neuf garçons et trois gardiens, c’est un peu court. Contre Wiltz, j’en avais douze et deux gars de la réserve. Il y a comme un problème.



Après huit saisons à la tête de Mamer, envisagez-vous repartir pour un tour?

Je suis arrivé en D1 et il y a eu une (seule) descente PH-D1. C’est la cinquième saison consécutive en Promotion. Le bilan est correct. Le club a un petit budget, il ne faudrait pas le perdre de vue. La priorité est d’assurer le maintien et si possible en évitant un barrage. Il était prévu de signer un nouveau contrat, il y a deux mois. Vu la situation au classement, le comité préfère attendre. J’y vois, peut-être, un signe. On verra. Je pourrais m’accorder aussi une année sabbatique.

Le programme de la 22e journée (dimanche 16h)

Etzella - Swift

Mamer - Mühlenbach

Sandweiler - Mertert-Wasserbillig

Canach - Kaërjéng

Kayl-Tétange - Erpeldange

Wiltz - Rumelange

Grevenmacher - Norden 02