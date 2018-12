L’US Esch, toujours en course pour une place dans le Top 4 du championnat, dispute son quart de finale de la Coupe de Luxembourg contre le Samba 7 Niederkorn. Le président André Silva fait le point sur ces deux compétitions et sur l’équipe B qui vient de jeter l’éponge.

André Silva: «Aller le plus loin possible»

Quarts de finale de Coupe de Luxembourg

Propos recueillis par Stéphane Guillaume



André, vous êtes cinquième à la fin du premier tour de la phase classique avec onze points, ce bilan de l'US Esch vous satisfait-il?

Je suis conscient que nous pouvons faire mieux! L’US Esch a reconstruit son effectif en conservant uniquement trois joueurs et un gardien de la saison précédente. Le début de préparation a été tardif. Le départ de joueurs qui n'étaient pas satisfaits, les blessures et les sanctions ne nous ont pas aidés. Les onze points sont acceptables, nous dépendons encore de nous-mêmes pour assurer une place dans les play-offs. En 2017-2018, l’US Esch avait terminé le premier tour avec dix points et a gagné sa place pour les play-offs durant le deuxième tour. Mon effectif s’améliore chaque semaine et je crois en sa capacité. Je suis convaincu qu’on fera un excellent deuxième tour.

Des nouveaux joueurs sont-ils annoncés durant la trêve hivernale?

Deux joueurs en provenance de la Division 2 portugaise seront annoncés. Les joueurs sont déjà au Luxembourg depuis le mois de septembre, mais ils attendent le transfert et le certificat international qui sera attribué en janvier 2019. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualités et d’expérience qui sont déjà intégrés. Ils n’attendent qu’une chose: la compétition. Sans oublier Bruno Andrade "Batotas", un ancien du SC Vila Verde (D2 portugaise), présenté la semaine dernière et qui possède une licence auprès de notre club depuis juillet. Pour le second tour, l’US Esch proposera donc une équipe plus compétitive et expérimentée.

Votre deuxième équipe évoluait en Ligue 2 et a décidé de jeter l’éponge la semaine dernière. Quelle est l’explication de ce retrait?

Notre équipe B a été mise sur pied pour augmenter le niveau de nos joueurs. Après, nous avons eu des problèmes avec la disponibilité du hall (1er forfait). On a demandé de jouer chez l’adversaire ou on a loué le hall à Hosingen. Dernièrement, en raison des départs, des blessures et des sanctions, notre effectif a beaucoup été réduit. Pour les matches de l’équipe B, on ne pouvait pas continuer à utiliser des joueurs importants qui doivent normalement se concentrer uniquement sur les matches de l’équipe A. On a demandé à la FLF de décaler un match pour essayer d’inscrire de nouveaux joueurs, mais la FLF ne pouvait pas accepter, d'où le second forfait. C’est malheureux. Maintenant, nous allons nous concentrer sur notre équipe principale pour garantir une belle image de l’US Esch.

En quart de finale de la Coupe de Luxembourg, vous vous déplacez chez le Samba 7 Niederkorn. Un adversaire que vous venez de battre en championnat. Etes-vous confiant pour ce match?

En Coupe de Luxembourg, il n’existe pas de favoris. Toutes les équipes veulent y être, les joueurs sélectionnés ont une motivation extraordinaire. Il faut aller le plus loin possible, voire en finale. Le Samba 7 Niederkorn a beaucoup de qualités et un très bon entraîneur. Je pense que le match sera très équilibré.

Le programme des quarts de finale



Samedi



18h30: Red Boys Aspelt (L1) - Racing Luxembourg (L1)

19h: Amicale Clervaux (L1) - FC Differdange 03 (L1)

Dimanche



18h30: ALSS Luxembourg (L2) - FC Wiltz 71 (L2)

19h: Samba 7 Niederkorn (L1) - US Esch (L1)