André Serio (Racing Futsal): «L’équipe veut continuer à tout gagner»

Le Racing Futsal Luxembourg et le FC Differdange 03, deux favoris aux lauriers, s’affrontent ce dimanche (18h30) dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. André Serio, l’entraîneur du Racing, préface ce duel de titans.

Par Stéphane Guillaume

André, le Racing a remporté ses trois premiers matches en championnat face à Aspelt, l'US Esch et Nordstad. Lequel de ces adversairs vous a laissé la meilleure impression?

Aspelt, car ce club monte de Ligue 2. Il a subi un pressing constant durant la première mi-temps, mais en seconde période, cette équipe n’a pas fermé le jeu et a essayé de garder le ballon dans ses pieds. Aspelt a déjà quatre points et je pense que cette formation pourrait être une bonne surprise. Les joueurs sont forts physiquement et savent comment utiliser ce physique.

Le Racing, champion en titre, est-il à nouveau parti pour un cavalier seul à l’instar de la saison dernière?

Bien que nous ayons atteint nos objectifs l'année dernière, la bataille a été très longue et très difficile. Nos adversaires se sont battus et ont donné plus de valeur à notre conquête. L’Amicale Clervaux était sans aucun doute l’adversaire qui nous a le plus fait dépasser nos limites. C'est toujours une guerre contre eux.

Ce dimanche (18h30) a lieu l’affrontement que tout le monde attend face à votre rival du FC Differdange 03. Les deux équipes n’ont pas encore perdu de point cette saison. A quel style de match vous attendez-vous?

Rien n'est décidé à ce stade du championnat, et rien ne se décidera dimanche, mais tout le monde aime avoir un avantage. Je pense que ce sera un bon spectacle, mon équipe a tout gagné l’année dernière et veut continuer à tout gagner. Differdange 03 a déjà deux titres à son palmarès, et, après l’investissement réalisé, ce club reste pour beaucoup le candidat principal au titre.



Quels sont les points forts et les faiblesses de ce FCD03?

Leurs points forts sont les différentes options disponibles dans l’équipe, car ils disposent de beaucoup de bons joueurs, ainsi que leur qualité de jeu. Si Differdange a un point faible, je dirais que c’est la période courte de travail qu'ils ont pu avoir avec la nouvelle équipe technique. Mais cela commence déjà à porter ses fruits.

Le programme de la 4e journée de Ligue 1



Dimanche

18h: AS Sparta Dudelange - Union Titus Pétange

18h30: Samba 7 Futsal Niederkorn - FC Nordstad

18h30: Racing Futsal Luxembourg - FC Differdange 03

19h30: US Esch - Amicale Clervaux



Lundi

20h30: FC Bettendorf - Red Boys Aspelt

Le programme de la 4e journée de Ligue 2



Dimanche

18h: Futsal Wilwerwiltz - All Stars Colmar-Berg

18h30: US Esch II - CS Fola Esch

19h: Miseler Léiwen Wintrange - RAF Differdange

58 Latdevils Garnich - FC Wiltz 71 0-3 forfait

Exempt: ALSS Luxembourg