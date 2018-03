Il a été l’un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur, de l’histoire du FC Metz. André Rey (70 ans) s’est aujourd'hui retiré près de Béziers mais il continue à suivre le parcours du FC Metz et du RC Strasbourg. Le derby du Grand Est se déroulera ce dimanche de Pâques (17h) et il promet d’être animé.

Sport 4 min.

André Rey: «Le FC Metz ne peut se satisfaire d’un point à Strasbourg»

Il a été l’un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur, de l’histoire du FC Metz. André Rey (70 ans) s’est aujourd'hui retiré près de Béziers mais il continue à suivre le parcours du FC Metz et du RC Strasbourg. Le derby du Grand Est se déroulera ce dimanche de Pâques (17h) et il promet d’être animé.

Propos recueillis par Hervé Kuc

André, que devenez-vous?

J’habite entre Béziers et Agde depuis trois ans, et ce, depuis que j’ai décidé de céder l’entreprise que je possédais en Alsace. Tout se passe bien, je suis le parcours de Strasbourg (où il a joué de 1969 à 1974, ndlr), Metz (dont il a porté les couleurs de 1974 à 1980, ndlr) et Nice (où il a évolué de 1980 à 1982, ndlr), mes anciens clubs, à travers les images télé.

Que pensez-vous de la saison du FC Metz (20e et dernier de L1 avec 21 points)?

Tout n’est pas fini pour les Messins, mais il est certain que tout autre résultat qu’un succès ce dimanche les condamnerait presque à coup sûr à rejoindre la Ligue 2 en fin de saison. Il ne reste que huit parties à disputer, et il est grand temps de réagir. Pour le FC Metz, tout s’est mal déroulé dès la première journée, j’ai l’impression que l’amalgame ne s’est jamais fait. J’ai bien aimé les prestations de Mollet et de Roux à chaque fois que j’ai regardé un match des Grenats. Frédéric Hantz a hérité d’une mission sacrément périlleuse, et la défense messine me semble un peu juste pour la Ligue 1, même si c’est le collectif qui doit s’acquitter de cette mission.

André Rey: «J’ai du mal à le jauger Kawashima: on me dit que c’est un des meilleurs gardiens japonais, mais je le trouve un peu juste pour la Ligue 1» Photo privée

Le Racing Club de Strasbourg est mieux loti (15e, 32 pts). Va-t-il réussir à se maintenir?

En tant qu’Alsacien, je suis très content de revoir le Racing au plus haut niveau, et son retour s’est fait finalement plus vite que prévu. Tout le mérite en revient à Marc Keller et son équipe. Strasbourg a encore un petit effort à effectuer pour valider son billet en Ligue 1, il joue avec ses armes et son parcours est délicat. Fin 2017, grâce aux succès acquis à Bordeaux (3-0), puis face au PSG (2-1), l’équipe avait su prendre de l’air.

Vous restez l’un des meilleurs gardiens que le FC Metz a comptés dans ses rangs. Comment jugez-vous les actuels portiers strasbourgeois et messins?

Du côté de Strasbourg, j’estime que Bonnefoi, Oukidja et Kamara ont apporté quelque chose à chacune de leur apparition. Les trois ont bénéficié de temps de jeu et dans ce domaine, le Racing n’a pas hésité à faire des changements. A Metz, j’avais bien aimé Didillon la saison dernière, un jeune prometteur qui s’est malheureusement blessé. Kawashima? J’ai du mal à le jauger et à m’exprimer à son sujet. On me dit que c’est un des meilleurs gardiens japonais, mais je le trouve un peu juste pour la Ligue 1.

Comment imaginez-vous l’opposition de ce dimanche?

Cela devrait être une rencontre disputée et serrée. Le FC Metz ne peut se satisfaire d’un point face à Strasbourg. J’aimerais tellement que ces deux clubs parviennent à se maintenir en Ligue 1.

Gardez-vous encore aujourd'hui des contacts avec le FC Metz, et son ex-président Carlo Molinari?

Non. Carlo, je ne le vois pas beaucoup et je n’ai pas de nouvelles. J’ai gardé des contacts avec Patrick Barth, Bernard Zénier et Michel Ettorre.

Un mot sur l’équipe de France que vous avez fréquentée (10 sélections de 1977à 1979, ndlr). Peut-elle remporter la Coupe du monde en Russie?

C’est une super équipe d’individualités, mais sur certains matches, le collectif laisse à désirer. Sur un exploit individuel, Mbappé, comme d’autres, peuvent vous faire gagner une partie. La France n’est pas toute seule à pouvoir prétendre au succès final. Si Lloris, Mandanda et Aréola sont pressentis pour être les trois gardiens, pour ma part j’aime beaucoup Lecomte (Montpellier), Reynet (Dijon) et Lafont (Toulouse).

L’enjeu de la rencontre

Il reste huit journées au FC Metz pour espérer réaliser un authentique exploit que plus personne n’ose, ni prononcer, ni formaliser. De leurs côtés, Jouffre, Bisevac, Assou-Ekotto et Palmieri (suspendu) continuent leur tranquille parcours grenat hors des pelouses, sans se soucier apparemment de l’avenir du club. Frédéric Hantz va donc devoir trouver des combattants aptes à défier un adversaire sûrement gonflé à bloc dans une enceinte de la Meinau pleine comme un œuf (guichets fermés). A l’aller, le FC Metz avait su s’imposer fort logiquement (3-0, 20 décembre 2017). Qu’en sera-t-il ce dimanche?

Le «prono» de la rédaction

Il est grand temps que le calvaire messin s’arrête. Après avoir trop dépensé des cartouches vides à domicile (Montpellier, Toulouse et Nantes), le onze grenat espère, en ce 1er avril, réaliser un heureux canular du côté de Strasbourg. On n’y croit pas. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du Racing.