Anas Ammar: «Kayl va se sauver»

Footballeur semi-professionnel en Suisse, le Marocain Anas Ammar (25 ans) enchaîne les bonnes prestations à Kayl/Tétange. Lanterne rouge, sa formation est dans de sales draps. Le Swift (4e) est le premier de ses huit derniers adversaires.

Footballeur semi-professionnel en Suisse, le Marocain Anas Ammar (25 ans) a préféré quitter le pays cher à Roger Federer pour poser son sac à Kayl/Tétange. Un choix dicté, entre autres, par des raisons familiales. Le milieu de terrain enchaîne les prestations de haut vol. Lanterne rouge, sa formation est dans de sales draps. Le Swift est le premier de ses huit derniers adversaires.

Footballeur, entre autres, au Stade Nyonnais et à l'US Terre Sainte

«Formé au Le Mans FC qui évoluait en Ligue 2 à l'époque (2012-2013), je jouais avec l'équipe réserve. Je n'ai pas eu l'opportunité de décrocher un contrat professionnel. Le club a déposé le bilan en 2013 et, via un ami, j'ai continué ma carrière en Suisse. J'ai porté le maillot de plusieurs clubs, notamment le Stade Nyonnais et Terre Sainte. Le niveau sportif n'était pas mal, un peu plus relevé que celui de la Promotion d'Honneur. Le football n'est pas le sport numéro 1 en Suisse contrairement au hockey sur glace. N’empêche, j'ai passé quatre belles années. Une chouette expérience. Je suis quelqu'un qui aime bien le changement.»

À défaut d'un club au Maroc, direction Kayl-Tétange

«J'avais des contacts avec un club (professionnel) marocain. Jouer au pays était une fierté. Un contrat d'un an était rédigé et tout était OK. Mais l'agent changeait de discours tous les jours. En outre, au Maroc, il y a fréquemment des retards dans le versement des salaires. C'est une marque de fabrique. J'ai des frais à payer tous les mois et accepter cela était impossible. Nous étions le 25 juillet: il restait cinq jours pour réaliser un transfert. Il était hors de question de vivre une saison blanche. La grand-mère de mon épouse habite Thionville. J'ai sollicité des connaissances. Une m'a mis en contact avec l'US Esch (BGL Ligue). L'effectif était constitué depuis belle lurette. Même chose à Mühlenbach (promu en PH). Mais le président est un ami de celui de Kayl/Tétange. Le transfert a vite été réglé.»

Une victoire pour commencer, le déclin puis l'arrivée d’Augusto Martins

«Je découvrais le Luxembourg et Kayl/Tétange. Un groupe de qualité était en place. La préparation estivale ne s'était pas mal passée. L'entraîneur Yannick Leroy connaît le football. Nous avons battu 1-0 Mamer lors de la journée inaugurale avant de subir trois défaites (3 sur 12). Nos adversaires ne nous dominaient pas mais des détails, des erreurs de jeunesse firent la différence. La situation sportive se dégradait (6 points sur 27). Apprécié par les joueurs, l'entraîneur a rendu sa démission. Monsieur Augusto Martins a pris le relais. Son expérience plaide en sa faveur car il a dirigé de grands vestiaires. Pointilleux, exigeant (beaucoup de rigueur tactique et technique), le coach a mis des arguments sur la table, a trouvé les mots justes pour (re)motiver les jeunes. La victoire 4-3 à Canach permet de continuer à y croire. Le moral est requinqué.»

Faire mentir les chiffres d’ici le 18 mai: 14e, 13 points sur 54 et 49 buts encaissés

«Il reste huit journées et nous n'avons plus rien à perdre. Tout est possible. Je crois dur comme fer au maintien: Kayl va se sauver! Au groupe d’être rigoureux, concentré pour ne plus encaisser des buts de manière stupide. Partager l'enjeu avec le Swift serait un bon résultat. Les résultats laissent à désirer mais, en ce qui me concerne, je prends du plaisir. J'évolue en milieu de terrain. Mon rôle est de l'animer, de récupérer des ballons et de les transmettre aux attaquants. Je suis meilleur buteur avec six réalisations (+ une en coupe). Mon avenir n'est pas défini. J'ai envie d'aller plus haut et j'ai déjà eu des approches.»

Augusto Martins: «Anas Ammar est un grand monsieur»

Augusto Martins a pris les commandes de l'Union Kayl/Tétange au début du mois de novembre. «Je ne suis pas magicien mais je vais essayer de l'être, notamment pour trouver une solution tactique au fait d'encaisser moins (de buts ridicules) lors des huit derniers matches: trois buts/match, c'est trop! Je n'ai pas beaucoup de défenseurs à disposition, je m'arrange et je compose avec les moyens du bord. À Canach, on gagne 4-3 mais on prend trois buts sur des corners. On croise le fer avec le Swift, Rumelange et Norden 02. Ce programme ne me fait pas peur. C'est maintenant ou jamais. Le beau jeu ne m'intéresse pas. Anas est mon garde du corps. Il peut jouer en 6, 8 ou 10. Sa polyvalence est un atout. Le garçon possède des qualités au-dessus de la norme, ce qui lui vaut d'être au-dessus du lot. Anas est prêt à mourir pour son équipe. C'est un grand joueur, un grand monsieur.»

Vingtième journée (dimanche à 16h)

Kayl/Tétange - Swift

Norden 02 - Erpeldange

Grevenmacher - Canach

Etzella - Mühlenbach

Kaërjéng - Mertert/Wasserbillig

Mamer - Rumelange

Sandweiler - Wiltz