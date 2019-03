Avant-dernier de BGL Ligue avec le même nombre de points que la lanterne rouge rumelangeoise (9), le RM Hamm Benfica reste sur une défaite contre Strassen. La situation est grave mais Alessandro Alunni (27 ans) trouve des raisons d'espérer et s'en explique avant de proposer ses pronos.

Sport 5 min.

Alunni: «Changer d'entraîneur ne serait pas la solution»

Didier HIEGEL Avant-dernier de BGL Ligue avec le même nombre de points que la lanterne rouge rumelangeoise (9), le RM Hamm Benfica reste sur une défaite contre Strassen. La situation est grave mais Alessandro Alunni (27 ans) trouve des raisons d'espérer et s'en explique avant de proposer ses pronos.

Alessandro, on peut facilement imaginer la déception de votre équipe à l'issue de la défaite ce dimanche face à Strassen (1-3). Avec un peu de recul, comment l'expliquez-vous?

Nous sommes forcément déçus de ne pas avoir pris les trois points, surtout dans notre situation actuelle. Mais il faut être conscient que si nous donnons deux cadeaux au cours des douze premières minutes, nous ne pouvons pas espérer grand-chose. Tout le monde a été frustré du résultat final étant donné que nous avons dominé la seconde période sans toutefois avoir la possibilité de revenir au score. Pour ce qui est des deux premiers buts que nous encaissons, ils résultent de malentendus, à l'image du premier entre notre défenseur et notre gardien. Le manque de concentration que nous avons connu lors de la première partie de saison explique notre situation actuelle.

L'erreur partagée par Alves et Martin s'explique-t-elle par un manque d'automatismes entre un gardien et un défenseur central qui vient d'arriver lors du dernier mercato?

Pas forcément, c'est simplement une erreur d'appréciation. Par ailleurs, les nouveaux, Medhi (Martin) et Ashot (Sardarian), se sont bien intégrés. Nous avons fait en sorte de faciliter leur intégration pour qu'ils nous aident à réaliser une meilleure deuxième partie de saison.

Vous êtes entré en jeu à la reprise, au score de 0-2. Quelles ont été les consignes de Dan Santos?

J'étais sur le banc en raison d'un choix tactique de notre coach. Je respecte ses choix, il a une idée et j'espère que chaque choix qu'il fait est pour le bien de l'équipe. Des fois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins bien. Je suis entré pour la deuxième période (à la place d'Assim Alomerovic), j'ai aidé l'équipe et fait la passe pour la réduction du score. J'ai ainsi montré qu'on pouvait compter sur moi, à n'importe quel moment du match. J'avais la consigne d'apporter plus de mouvements en attaque, car en première mi-temps nous étions assez statiques. Le coach m'a demandé de donner plus de rythme, de me projeter vers l'avant pour centrer le plus vite possible.

«Un minimum de six points»

La dernière victoire du RM Hamm Benfica remonte à la sixième journée de championnat (16 septembre) et un succès 3-1 à Rumelange. Comment l'équipe s'explique-t-elle cette longue disette?

Effectivement, notre dernière victoire date un peu, mais nous avons conservé une bonne ambiance au sein du groupe. Comme nous l'avons encore vu pendant la préparation, chacun fait son maximum. Tout le monde est conscient de la situation dans laquelle on se trouve, mais nous avons la chance que les positions au classement sont très serrées. A nous de prendre le maximum de points pour nous en sortir. Nos qualités footballistiques ne sont pas en cause, tout le monde sait jouer, mais nous avons payé cash certaines erreurs individuelles et un certain manque de réussite devant le but. Nous nous sommes procuré beaucoup d'occasions que nous n'avons pas su convertir, et comme nous encaissons facilement derrière on se retrouve dans cette mauvaise situation. Nous devons travailler ces aspects tout comme le plan tactique, car c'est quand nous ne sommes pas bien en place que nous encaissons.

Avant la prochaine trêve internationale, vous avez trois rencontres à disputer: contre le Titus Pétange, le Racing et le Progrès, un programme difficile en perspective. Quels sont les objectifs réalisables?

Quand je suis sur un terrain, je veux toujours gagner... mais il faut aussi être réaliste. Alors, si nous nous en sortons avec un minimum de six points, on pourra dire que nous avons fait notre boulot. Contre Niederkorn, prendre un point est toujours possible, je serais donc content avec sept points.

Et, dans le pire des cas, si vous ne prenez pas de point, la situation serait-elle catastrophique?

Effectivement, ce serait le cas. Mais il faut penser positif et prendre le maximum de points. Regardons week-end après week-end, concentrons-nous sur l'adversaire à venir et pas sur les suivants.

«Ma mère était contente quand on ne parlait pas de foot»

Avec l'arrivée de Gonçalo Cruz dans le staff, votre père Maurizio a pris un peu de recul mais il suit toujours vos matches. On imagine que vous devez débriefer à l'issue des rencontres...

Mon père est un peu moins présent en semaine avec l'arrivée de Gonçalo qui s'occupe plutôt du plan tactique, mais il suit toutes les rencontres. Effectivement, on discute après les matches, mais depuis mes débuts on ne se prend pas trop la tête. Il a son opinion, j'ai la mienne... bon, parfois, ça se termine quand même en dispute. Chacun a son caractère. On essaye d'être les plus constructifs possible. Il a souvent été mon entraîneur quand j'étais plus jeune, alors ma mère était contente quand on ne parlait pas de foot. Mon père reste un bon point de repère dans les moments difficiles parce qu'il connaît le football et sait comment m'aider. Son avis est important en ce moment et dans les choix que je serai amené à faire en match et pour mon avenir.

Dernière question, plus délicate cette fois-ci. Le RM Hamm Benfica doit-il changer d'entraîneur pour s'en sortir?

Je ne crois pas qu'il faut prendre le problème sous cet angle. A mon avis, changer d'entraîneur ne serait pas une solution magique. C'est à nous tous de travailler davantage et trouver les solutions, surtout au niveau tactique. C'est cela qui va nous permettre de prendre des points pour nous sauver.

Les pronostics d'Alessandro Alunni pour la 15e journée de BGL Ligue

Vendredi à 19h45:

Strassen - Differdange 03 0-0

Vendredi à 20h:

Progrès - Rosport 3-1

Dimanche à 16h:

Dudelange - Fola 0-0

Jeunesse - Mondorf 2-0

Racing - Hostert 2-0

Titus Pétange - RM Hamm Benfica 1-2

Rumelange - Etzella 2-2