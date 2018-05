Arrivé à la fin mars à l'Avenir Beggen, Almir Civic ne sera donc resté que deux mois à la rue Henri Dunant. Le coach de 33 ans dirigera une dernière fois les Canaris en Division 1 samedi à Schifflange avant de voler vers de nouveaux horizons. Du côté de Kehlen, c'est le retour de Matthew De Cae qui est d'actualité.

Almir Civic quitte Beggen, Matthew De Cae débarque à Kehlen

Jean-François COLIN

Parti de Wincrange en janvier, Almir Civic avait remplacé le 28 mars Benny Reiter à l'Avenir Beggen, déjà bien mal en point à l'époque. Le technicien de 33 ans n'a pas pu empêcher la chute du club historique en Division 2. Les deux parties se sont séparées d'un commun accord.

Par ailleurs, le club de Beggen, relégué en D2, a prolongé les contrats de huit de ses joueurs: Olavo Spencer, Diogo Vitorino, Tiago Mendes, Maxime Poussard, Valmir Smajlaj, Jeff Klomp, Michael Semedo et Inssa Anassi. En outre, Edgar Neves et Gaby Terenziani, toujours sous contrat, restent au club.

Une nouvelle étape pour Matthew De Cae. Facebook FC Kielen

Kehlen, 9e de la série 1 et assuré de poursuivre la saison prochaine en D1, s'est assuré les services de Matthew De Cae. Ce dernier est loin d'être un inconnu au pays. Formé au Racing, il a aussi joué pour les U17 et U19 du Luxembourg et les U19 du pays de Galles. Après avoir quitté le pays il y a une dizaine d'années, De Cae a joué dans la compétition galloise avant de prendre du recul avec le football. Ses activités professionnelles l'ont conduit en France, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Grèce.