Eric Braun (Belvaux) et Yannick Leroy (Schifflange) ont assisté à une réaction positive de leur équipe, ce qui n'est pas le cas d'Almir Civic (Beggen). Anibal Santos (Kehlen), quant à lui, est rassuré.

Sport 4 min.

Almir Civic (Beggen): «Pas de volonté de rester en D1»

Eric Braun (Belvaux) et Yannick Leroy (Schifflange) ont assisté à une réaction positive de leur équipe, ce qui n'est pas le cas d'Almir Civic (Beggen). Anibal Santos (Kehlen), quant à lui, est rassuré.

Eric Braun (Belvaux) et Yannick Leroy (Schifflange) ont assisté à une réaction positive de leur équipe, ce qui n'est pas le cas d'Almir Civic (Beggen). Anibal Santos (Kehlen), quant à lui, est rassuré.



Propos recueillis par Daniel Pechon



Eric Braun (Belvaux): «Une entame de match réussie, avec un premier but rapide après une belle frappe. Avec un avantage de deux buts à la mi-temps, et en contrôlant le match, les trois points nous tendaient les bras. En deuxième mi-temps, nous avons plié le match avec deux réalisations supplémentaires, notamment un quatrième but de toute beauté qui a ponctué une action collective. Nous sommes parvenus à mettre en pratique notre plan de jeu en plaçant des attaques rapides tout en assurant une bonne assise défensive. Nous étions dos au mur après avoir loupé notre première mi-temps contre Biwer. Le groupe a fait preuve d'une grosse volonté.» Belvaux - Beggen 4-1

Anibal Santos (Kehlen): «Une belle victoire qui s’est dessinée très tôt dans le match. Une victoire méritée même si on s’est fait peur jusqu’à la fin. On aurait dû faire le forcing dans les premières minutes pour mettre les 3-0 et -4-0 car Bastendorf n’y était pas dans les 20 minutes initiales.» Kehlen - Bastendorf 3-2

Adis Omerovic (Wormeldange): «Un rythme très élevé dans une première mi-temps équilibrée. En étant plus efficace, nous aurions pu ouvrir la marque plus tôt. En deuxième mi-temps, Mondercange a essayé de mettre la pression sur notre défense, cependant avec un manque de précision dans la dernière passe. La balle du 3-0 était dans les pieds de Michal Mroch qui a échoué sur le gardien. Nous étions l’équipe qui a montré le plus de volonté, c'est la différence dans ce match. A noter aussi, la prestation parfaite de notre gardien.» Wormeldange - Mondercange 2-0

Francesco Controguerra (Äischdall): «Dans notre série, Steinsel est certainement une équipe des plus solides, des plus expérimentées, et même la plus complète au niveau des individualités. Mais on a quand même su les énerver, en revenant au score. On aurait même pu prendre l’avantage. Notre équipe est jeune et manque d’expérience dans les un contre un, et était aussi inférieure par la taille physique. Le résultat ne reflète pas le match même si la victoire de Steinsel est méritée.» Äischdall - Steinsel 1-4

Yannick Leroy (Schifflange): «Je n'avais rien changé tactiquement et je ne disposais que de quinze joueurs, mais tous ont trouvé les ressources pour sortir un grand match en termes d'engagement, de volonté et de solidarité. Je l'avais affirmé dès mes premiers jours, ce groupe a de la qualité. C'est le premier match où l'équipe a été présente de la première à la dernière minute. Je le dis et le répète, ça travaille bien à l'entraînement, le groupe est à l'écoute, discipliné. Notre gardien Yannick Sheer sort trois grandes parades en première mi-temps. Les joueurs de l'équipe B (5) que j'ai intégrés au noyau apportent un réel plus à l'équipe. Buts d'Edu 27e et 55e et de Kelton 71e.» Schifflange - ASL Porto 3-0

Patrick Leogrande (Mersch): «Un match uniquement pour les statistiques, sans enjeu et d‘un faible niveau. J‘avais laissé quelques titulaires au repos pour la demi- finale de la coupe FLF mercredi. Un match avec cinq buts marqués après 23 minutes (Thill 7e, El Kanouni 17e, Chaba 19e pour Mersch). El Kannouni marque un auto-goal suite à un corner: 3-1. Et sur un coup franc de 20 mètres, dans la lucarne, Vianden réduit le score à 3-2. Sebaa Samy inscrit le 4-2 sur un superbe tir de 25 mètres, aussi en pleine lucarne.» Mersch - Vianden 4-2

Almir Civic (Beggen): «Un bon début puis on laisse l'adversaire gérer au lieu de le mettre sous pression. Trop de ballons perdus. Pas de combativité ni de volonté. Trop d'erreurs individuelles et, comme d’habitude, on encaisse sur un corner. Belvaux opérait avec des longs ballons. Ils ont gagné, récupéré les deuxièmes ballons et nous on a couru derrière au lieu d'être actifs. En gros, les consignes n'ont pas été respectées. Nous n'avons montré à aucun instant la volonté de rester en D1, contrairement à Belvaux. Une énorme déception. Et je suis vraiment désolé pour ce club et ses supporters. Il faut que tout le monde se remette en question, moi y compris.» Belvaux - Beggen 4-1

Johann Bourgadel (Junglinster): «Un match que nous avons dominé en première mi-temps avec deux sauvetages de la défense de Sanem sur la ligne. L’arbitre offre à Sanem un coup franc sur le deuxième but. Nous avons joué comme des sénateurs. La deuxième mi-temps n’était pas de bonne qualité. La victoire de Sanem n’est pas volée. Je veux aussi revenir sur la première période quand nos attaquants partent dans la profondeur et sont trois fois signalés hors jeu, plus qu'une évidence, par erreur. Et je ne parle pas de quelques centimètres. Pour moi, le jeune juge de touche ne connaissait pas cette règle. Et il faut encore ajouter que le central s'est montré arrogant. C’est la troisième fois que nous avons cet arbitre, avec le même constat.»