En match d'alignement de la 18e journée de Promotion d'Honneur ce mercredi soir, le FF Norden 02 a disposé de la Jeunesse Canach par deux buts à un. Trois points qui permettent au club de Weiswampach de passer de la 14e à la 12e place, synonyme de barrage.

Alignement en PH: le FF Norden 02 fait une super affaire

Jean-François Colin

En recevant Canach ce mercredi, le club de Weiswampach gommait l'un de ses deux matches de retard dans le championnat de PH, le second étant prévu face au voisin du FC Wiltz le mercredi 25 avril.



Mais surtout, en cas de victoire, le FF Norden 02 pouvait abandonner la lanterne rouge à Kayl-Tétange, et faire un bond de la 14e à la 12e place, soit de la position de descendant direct au statut de barragiste, devant le binôme Grevenmacher - Kayl-Tétange, et à deux longueurs seulement du FC Mamer.

Et les joueurs de Jean-Claude Freichel l'ont fait! Grâce à des buts inscrits aux 58e (sur penalty) et 80e minutes, le club du stade Auf Dem Kiemel s'est imposé, malgré que Dally Gbale avait égalisé pour Canach à la 72e minute, et alors que ce même Gbale allait trouver le... poteau sur sa route à la 88e minute.

Voilà donc le FF Norden 02 propulsé à la 12e place, à deux points du FC Mamer, mais avec toujours une rencontre de moins, à disputer le 25 avril face au FC Wiltz. Premier club rassuré, Erpeldange possède encore six points d'avance dur Norden 02.