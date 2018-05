Transféré du club français de Villeneuve-d’Ascq Métropole l’été dernier, Alimameh Sonko (26 ans) est devenu un titulaire indiscutable à Erpeldange, impliqué dans la course au maintien en Promotion d'Honneur. Ses prestations ont largement répondu aux attentes, au point que le Franco-Gambien devrait rejoindre l’UN Kaërjéng la saison prochaine.

Sport 3 min.

Ali Sonko: «Maintenir Erpeldange en PH, puis partir»

Propos recueillis par Vincent Lommel

Ali, vous qui avez découvert le football luxembourgeois l'été dernier, quel est votre ressenti alors que la saison 2017-2018 touche à sa fin?

Dans ma carrière, j’avais joué en France, en Belgique et, de nouveau, en France, où Villeneuve-d’Ascq Métropole fut mon dernier club. Via des connaissances, je suis arrivé à Erpeldange qui cherchait un attaquant. J'y suis depuis neuf mois, mais j’ai impression d’y être depuis des années. Le groupe m’a très bien accueilli, l’ambiance est conviviale et il n’y a aucune langue de bois. Je trouve que la PH recèle de très bons joueurs. Certaines formations jouent au ballon, d’autres un peu moins. En tout cas, il n’existe pas de match facile.

Vos statistiques sont bonnes pour cette première saison, et ont d'ores et déjà attiré l'attention d’autres clubs...

L’entraîneur, Charles Leweck m’aligne comme numéro 9, et je n’ai manqué qu'un match, pour suspension. J’ai un rôle libre. J’adore faire des appels et je vais assez vite en profondeur. Avec dix buts marqués, plusieurs passes décisives et sept penalties sifflés sur ma personne (cela doit être un record en PH), je suis satisfait de mon rendement. Mon agent a des contacts en Belgique et en France, mais c'est l’UN Käerjéng qui s'est montré le plus concret: je n’ai pas encore signé là-bas, mais j’ai bon espoir de trouver un accord. Si le club de Hautcharage pouvait rejoindre la BGL Ligue, je serais le plus heureux.

... alors qu'Erpeldange se contente, lui, de reconduire son bail en PH…

Mon attention reste focalisée sur les trois dernières rencontres: Grevenmacher ce dimanche, puis Mertert-Wasserbillig et enfin Etzella, déjà assuré de sa promotion. Un résultat positif, et l’affaire sera entendue dès dimanche. On est respectivement à +6 et + 7 points sur les deux barragistes actuels, le FF Norden 02 et Grevenmacher qui ont un calendrier difficile (Käerjéng, Mamer, Sandweiler pour Norden; Erpeldange, Etzella, Kaërjéng au menu du CSG, ndlr). Je suis optimiste quant à un dénouement heureux pour Erpeldange.

Cet optimisme de mise aujourd'hui était pourtant nettement plus mesuré fin novembre 2017…

Le premier tour n’a guère été enthousiasmant (11 points glanés sur 39, ndlr). Cette entame de compétition manquée s’explique par l’arrivée de plusieurs nouveaux joueurs. Il a fallu un peu de temps pour que la mise en place s'opère. La situation sportive s’est améliorée depuis la reprise (18 points sur 30, ndlr) et, cerise sur le gâteau, je suis quasiment décisif chaque dimanche. Je dois rendre la pareille à l’entraîneur qui m’octroie sa confiance. Collectivement, il reste à terminer le travail. Mais je dirais qu'à 99%, le maintien est acquis.

Erpeldange peut se targuer d’avoir battu Rumelange à… deux reprises (3-0 et 3-2) et une fois Kaërjéng (1-0). N’est-ce pas révélateur des qualités de l’effectif?

Contre Rumelange (3-2), Sébastien Do Rosario a été exclu à l’heure de jeu, et réduits à dix, on a su bousculer et mettre à terre l'USR. Nous étions encore plus motivés à l’idée à faire mordre la poussière à cet adversaire qui, c’est mon ressenti, était en mode tranquillité, manquant de respect à notre égard.

Le programme de la 24e journée de Promotion d'Honneur



Toutes les rencontres ce dimanche à 16 heures



CS Grevenmacher - FC 72 Erpeldange

US Rumelange - Union Mertert-Wasserbillig

UN Kaërjéng - FF Norden 02

FC Wiltz 71 - Blue Boys Mühlenbach

US Sandweiler - Jeunesse Canach

FC Mamer 32 - Swift Hesperange



Etzella Ettelbruck - Union 05 Kayl-Tétange