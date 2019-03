De retour au Luxembourg après deux saisons en Belgique, Alexandre Vitali (30 ans) se contentera du triste 0-0 à Käerjéng. «Un match horrible vu les conditions météorologiques.» Ex aequo avec Erpeldange, (11e), la Jeunesse doit se rassurer.

Sport 2 min.

Alexandre Vitali (Canach): «Un match horrible»

Propos recueillis par Vincent Lommel



Alexandre, un point vaut que mieux que zéro, n’est-ce pas?

Depuis le début du championnat, nous sommes incapables de gagner deux fois de suite. Après le succès 2-1 à Wormeldange lors du match de reprise, on a fait match nul à Mamer (2-2). C’était une sacrée déception. Contraindre au partage des points l’UNK que l’on est parvenu à faire douter n’est pas si mal. Vu le vent, le terrain gras, le fait d’avoir joué à dix suite à l’exclusion sévère de Raposo (52e, 2 fautes pour 2 cartons), je ne ferai pas la fine bouche. Mais, clairement, c’était un match horrible avec très, très peu d’occasions. Il reste que nous sommes invaincus depuis la reprise.

Dixième du classement, Canach (15 points) n’est pas barragiste en raison… d’un meilleur goal-average par rapport à Erpeldange. A l’instar de la saison dernière, l’équipe n’y arrive pas et, à nouveau, lutte pour ne pas descendre. Comment est-ce possible?

Avec 15 points sur 48, le bilan chiffré est négatif. Je connaissais Olivier Ciancanelli. L’entraîneur m’avait demandé de le rejoindre car j’avais l’avantage de connaître certains garçons. Olivier a remis sa démission. Je peux le comprendre. La sauce ne prend pas. Pourquoi? Comment? C’est difficile à expliquer. Le comité a bien recruté. Je sens une envie de bien faire… trop souvent oubliée. Il faut aussi mettre le bleu de chauffe lorsque les circonstances l’exigent. Les ambitions ne sont pas du tout en adéquation avec ce que j’espérais. Canach a réalisé trop de matches nuls (6) et a subi trop de revers (7) pour prétendre à mieux. Les trois prochains matches sont des matches couperets: Junglinster (8e), Erpeldange (11e) et Sandweiler (14e). Chacun est conscient de l’importance de l’enjeu. Nous avions été battus 3-4 par Erpeldange dans nos installations. Prenons notre revanche.

A titre personnel, vous êtes de retour au Luxembourg (après 2 saisons au RFCUL, 4 à la Jeunesse Esch). Par contre, vous découvrez la Promotion d’Honneur. Pourquoi avoir retraversé la frontière?

Vu où j’habite et le fait d’avoir changé de travail l’année dernière, continuer en Belgique était devenu compliqué en raison de la distance. J’ai joué à Ethe (P1, 6e division) puis à Habay (D3, 5e division) en 2017-2018. Via Olivier (Ciancanelli), l’opportunité s’était présentée de signer à Canach. J’ai 30 ans et ma marge de progression est limitée (sourire en coin). M'entraîner trois fois par semaine me suffit. La PH était une inconnue. J’y retrouve beaucoup d’anciens de BGL Ligue. Le niveau est inférieur, le fossé est plus grand entre les équipes du haut et celles du bas. Par contre, l’impact physique est réel. C’est davantage un combat que du jeu avec ballon… mais je m’y fais. Je prends du plaisir, c’est l’essentiel.