Alex Kirsch: «Je suis ambitieux»

Eddy Renauld Présent dans le final du Nieuwsblad, samedi, le Luxembourgeois de WB Aqua Protect est rassuré sur son état de forme et compte bien confirmer ce mardi lors du GP Samyn.

Tout le monde a encore en mémoire les images du final de l'édition 2017. Deux hommes sous le déluge, couverts de boue. Un sprint enlevé par le Belge de l'équipe Wanty Guillaume van Keirsbulck devant Alex Kirsch.



Le Luxembourgeois a tourné la page mais il compte bien frapper un grand coup entre Quaregnon et Dour: «Je suis en confiance. Pour la première fois de ma carrière, j'ai disputé le final d'une grande classique, mes sensations ne reflètent pas spécialement mon classement (35e)».



«Je vois la saison des classiques comme un double programme mais avec des niveaux différents. D'un côté, on fait Nieuwsblad, E3, Tour des Flandres,... des épreuves WorldTour dans lesquelles je dois me montrer. Mais on va aussi participer à des courses avec des plateaux moins relevés comme le Samyn, Noekere, A travers la Flandre,... Dans ce type de course, on essayera d'aller chercher un résultat», estime encore Kirsch.