Place à l'ouverture de la saison en Belgique avec Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui correspondent aux qualités de Kevin Geniets et Alex Kirsch.

Alex Kirsch et Kevin Geniets en terrain connu

Christophe NADIN Place à l'ouverture de la saison en Belgique avec Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne qui correspondent aux qualités de Kevin Geniets et Alex Kirsch.

L'Océanie, l’Afrique et l'Asie permettent à certains coureurs de monter en puissance et à d'autres d’afficher une forme précoce en début d'année. Il n'en reste pas moins que les premières courses flamandes aiguisent les plus gros appétits. Surtout ceux des mangeurs de pavés et autres avaleurs de monts.

Kevin Geniets et Alex Kirsch ont cette étiquette de «Flahute» collée dans le dos. C’est certes un peu réducteur puisque les deux Luxembourgeois ont plus d'une corde à leur arc mais ça correspond bien à leurs qualités.

Het Nieuwsblad ouvrira le bal samedi avec une 76e édition privée des duettistes Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) qui ne se sont pas lâchés d'une semelle dans les sous-bois et que l'on retrouvera un peu plus tard dans la saison. Le Belge est le tenant du titre et sa succession semble plus ouverte que jamais.

Lieutenants ou éclaireurs

Les formations des deux coureurs luxembourgeois engagés font partie du haut du panier. Trek-Segafredo misera sur Jasper Stuyven. Vainqueur en 2020, le Louvaniste trouve là un terrain à sa convenance. Il sera épaulé par l'expérimenté hollandais Bauke Mollema, que l’on n'a pas l'habitude de retrouver sur ce type de parcours, et par Alex Kirsch qui entame sa sixième saison au sein de la structure américaine.

Toujours en quête d'un premier succès professionnel, le trentenaire s'est fondu avec aisance dans ce rôle de lieutenant. Tantôt poisson-pilote de Mads Pedersen, tantôt équipier d'un Stuyven ou d'un Edward Theuns, Kirsch joue parfois sa carte personnelle lorsque l'occasion se présente. Il connaît les monts flandriens comme sa poche et sera pour la neuvième fois au départ de cette classique qu'il a finie à la 15e place l'an dernier.

Son début de saison a été perturbé par une chute qui l'a poussé à zapper l’Etoile de Bessèges. De retour sur le Tour des Alpes Maritimes et du Var, le longiligne coureur a abandonné le troisième et dernier jour après un gros travail en tête de peloton.

C'est sur ce terrain français que Kevin Geniets a lancé sa saison. Le Luxembourgeois de la formation Groupama-FDJ n'a pas besoin de plusieurs courses pour se remettre dans le bain comme en témoignent sa troisième place à Ramatuelle lors de la première étape et son quatrième rang final. L'idée de la structure française sera certainement de placer son leader Stefan Küng dans les meilleures conditions à l'approche du final, mais Geniets peut sauter dans la brèche si nécessaire. Sa neuvième place en 2021 indique qu'il sait y faire sur ce qu'on appelle traditionnellement un mini Tour des Flandres.

Les coureurs relieront Gand à Ninove (207,3 km) sur un parcours relativement accessible dans sa première partie avant que les difficultés ne viennent pimenter le final. On pense bien sûr à l'enchaînement mythique Mur de Grammont - Bosberg. Parmi les favoris, on citera Tiejs Benoot et Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Yves Lampaert et Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) , Tom Pidcock et Ben Turner (Ineos Grenadiers) et on surveillera tout particulièrement Arnaud De Lie (Lotto Dstny), la petite pépite de la Province de Luxembourg.

Jungels attendu à Paris-Nice

Place le lendemain à Kuurne-Bruxelles-Kuurne traditionnellement appelée la revanche du Nieuwsblad. Les effectifs changent peu. Certains sprinteurs comme Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Giacomo Nizzolo (Israel – Premier Tech), David Dekker (Team Arkéa Samsic), Niccolo Bonifazio (Intermarché – Circus - Wanty) font leur apparition sur un terrain plus à leur convenance car moins difficile.

Vainqueur en 2019, Bob Jungels ne sera pas au départ de ce week-end d'ouverture. Le rouleur de la Bora Hansgrohe est attendu pour un Paris-Nice (5 au 12 mars) de feu qui devrait réunir Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Jungels visera plus tard un bon résultat au Tour de Flandres avant de penser aux grands Tours.

