Sport

Alejandro Valverde sacré à Innsbruck

Eddy RENAULD Premier podium pour la France depuis 2005

L'Espagnol Alejandro Valverde a remporté ce dimanche le maillot arc en ciel de champion du monde en s'imposant auu sprint devant le Français Romain Bardet et le Canadien Michael Woods.



C'est la septième fois que Valverde monte sur le podium des Mondiaux. Il avait terminé 2e en 2003 à Hamilton, en 2005 à Madrid et 3e à Salzbourg en 2006, à Valkenburg en 2012, à Florence en 2013 et à Ponferrada en 2014. A 38 ans, il s'adjuge son premier maillot arc-en-ciel.



«Je n'y crois pas! je suis vieux maintenant, ça fait beaucoup d'années que je cours après ce titre et je finis par y parvenir. Je veux avant tout remercier toute l'équipe qui m'a aidé. Dans le final, je savais que c'était à moi d'assumer les responsabilités. J'ai essayé de préparer le sprint au mieux. Je savais que je ne devais pas faire de faute, que je n'avais pas droit à l'erreur. J'ai lancé aux 200 mètres et j'ai pu gagner», a commenté le Murcian.

Longue de 265 kilomètres, cette course élites a été marquée par de nombreux rebondissements. La victoire s'est jouée dans l'ascension et la descente du terrible Höll (2,8 km à 11,5 % avec un passage à 28%). Dans un premier temps, les Français ont pris la course en mains mais Alaphilippe n'est pas parvenu à suivre le rythme.

«On avait préparé une tactique bien huilée, on a mis beaucoup de monde en difficulté dans la dernière montée. Quand Julian (Alaphilippe) a été un peu en difficulté, j'ai cogité un peu pour savoir quelle stratégie adopter mais comme j'avais encore un peu de carburant, j'y suis allé à fond. Au sprint, je savais que ce serait difficile contre Alejandro Valverde. Mais, une fois au sommet, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. J'ai fait le maximum. Je ne vais pas faire la fine bouche de la deuxième place», a déclaré le coureur français.

Le trio Bardet-Valverde-Woods en a profité pour prendre une légère avance. Le Néerlandais Tom Dumoulin a signé un retour vers les hommes de tête dans les derniers kilomètres mais il a finalement échoué à la 4e place.



Champion du monde en titre, Peter Sagan n'a pas été em mesure de défendre ses chances jusqu'au bout. Le Slovaque a lâché prise dans la principale difficulté du circuit à moins de 100 km de l'arrivée. Autre absent de marque dans le final: Warren Barguil victime d'une chute avant les deux dernières heures de course.



Fiasco luxembourgeois



Du côté des Luxembourgeois, Laurent Didier a fait partie du groupe de tête durant une bonne partie de la journée. Il a été repris par le peloton des favoris à 92 km de la ligne avant de renoncer.



Bob Jungels distancé du groupe des favoris à plus de 46 km dans l'avant dernière montée de l'Igls a lui aussi abandonné au même titre que Ben Gastauer, Jempy Drucker, Alex Kirsch et Tom Wirtgen.

