Aldin Skenderovic signe au Progrès Niederkorn

Jean-François COLIN L'international luxembourgeois Aldin Skenderovic (21 ans, 9 sélections, 0 but), actif au SV Elversberg, en Ligue régionale allemande sud-ouest, rejoint le Progrès Niederkorn en vue de la saison prochaine.

Actuel cinquième de BGL Ligue (41 points) et à l'avenir européen très incertain, le Progrès Niederkorn, qui célèbre cette année son centenaire, a présenté ce lundi sa première recrue en vue de la prochaine saison. Et pas n'importe laquelle, puisqu'Aldin Skenderovic est jeune (21 ans) et international luxembourgeois (9 sélections).

Après une saison et demie passée en Allemagne, au SV Elversberg (janvier 2018 - juin 2019), Skenderovic revient donc au pays qu'il avait quitté par la porte de l'Union Titus Pétange (2015 - janvier 2018), après avoir porté auparavant les couleurs du FC Differdange 03 depuis les équipes d'âge. Il peut tout aussi bien évoluer au poste de milieu défensif ou en tant que défenseur central. Sa polyvalence est un atout.



Ce n'est pas la première fois que le Progrès «rapatrie» un international luxembourgeois exilé, ainsi qu'en témoignent les arrivées récentes de Tim Hall (Lierse) et Youn Czekanowicz (La Gantoise), respectivement à l'été 2018 et l'hiver dernier.



Rappelons qu'après le licenciement du duo de coaches Cyril Serredszum - Serge Wolf intervenu vendredi, c'est Mario Mutsch (34 ans) qui assure l'intérim en cette fin de saison au club du stade Jos Haupert, avant de rejoindre le giron de la Fédération et le staff technique de l’Ecole de football de la FLF à Mondercange dès le 1er août.