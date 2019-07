Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté ce vendredi le contre-la-montre de Pau en devançant de 14" Geraint Thomas (Ineos).

Alaphilippe remporte le chrono de Pau et conforte son leadership

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a remporté ce vendredi le contre-la-montre de Pau en devançant de 14" Geraint Thomas (Ineos).

Le Français a signé un chrono de 35' à l'issue des 27 km, il a battu le Gallois Thomas de 14" et porté son avance au général à 1'26". La 3e place de l'étape est revenue au Belge Thomas De Gendt qui a devancé de 28 centièmes le Colombien Uran.



Les écarts entre les favoris à la victoire sont restés limités: Porte et Kruiswijk ont signé un chrono de 35'45" alors que Pinot a réalisé 35'49", Mas 35'59", Fuglsang 36'07", Valverde 36'11". Par contre les grimpeurs Quintana (36'51") et D. Martin (37'06") et Bardet (37'27") ont souffert beaucoup plus.



Cette étape a été marquée par la chute de Wout Van Aert, le coureur de Jumbo-Visma, qui avait remporté tous les chronos auxquels il avait pris part cette année (Dauphiné, Championnat de Belgique puis sur le chrono par équipes de Bruxelles), a heurté une barrière sur l'un des derniers virages du parcours alors qu'il était en passe de signer le meilleur temps. Le lauréat de l'étape d'Albi a été contraint à l'abandon.



Ce samedi, place à la première arrivée au sommet au-delà de 2.000 m avec la 14e étape qui se conclut au sommet du Tourmalet, le «géant» des Pyrénées en contrebas de l'observatoire du pic du Midi. Neuf ans après l'arrivée en duo Andy Schleck-Alberto Contador, la course revient sur le même site, à 2.115 m d'altitude, tout près de la stèle dédiée à Jacques Goddet, l'emblématique directeur du Tour de l'après-guerre.

Après le Soulor, classé en 1re catégorie, le peloton attaquera le Tourmalet par son versant ouest, du côté de Barèges. La montée finale, longue de 19 km, présente une pente moyenne de 7,4%.



