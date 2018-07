Le Français Julian Alaphilippe a remporté en solitaire ce mardi la 10e étape du Tour qui reliait Annecy à la station du Grand-Bornand. Il s'agit de la troisième victoire de la Quick-Step sur ce Tour 2018 mais aussi la première d'un coureur français.

Alaphilippe en costaud, Van Avermaet toujours en jaune

Bob Jungels a concédé quelques secondes sur les autres favoris.

(AFP) - Le Français Julian Alaphilippe a remporté en solitaire ce mardi la 10e étape du Tour qui reliait Annecy à la station du Grand-Bornand. Il s'agit de la troisième victoire de la Quick-Step sur ce Tour 2018 mais aussi la première d'un coureur français.

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC), 4e , a conservé son maillot jaune après avoir passé une bonne partie de la journée en tête de course malgré les quatre ascensions au programme du jour.



A 26 ans, Alaphilippe a gagné pour la première fois de sa carrière une étape du Tour. En avril, il a enlevé sa première classique, la Flèche Wallonne. Le puncheur de Montluçon a précédé de plus d'une minute et demie l'Espagnol Ion Izagirre (Bahrein) et l'Estonien Rein Taaramae (Direct Energie), au bout des 158,5 km.

Le peloton des favoris a franchi la ligne avec plus de trois minutes de retard, sous le soleil des Alpes. Dans cette étape programmée au lendemain du jour de repos, les rescapés de l'échappée de 21 coureurs lancée dès la première demi-heure ont abordé la montée de Romme avec six minutes d'avance.



Taaramae a été rejoint à l'approche du sommet par Alaphilippe alors que les favoris n'ont pas cherché à se départager sur cette pente rude. Dans la Colombière, dernière difficulté du jour, le Français a creusé l'écart pour basculer au sommet avec une marge d'une minute et demie. Les 14,5 derniers kilomètres, en descente pour l'essentiel, n'ont été qu'une formalité pour «Alfapolak» (son surnom sur Twitter) qui est l'un des meilleurs descendeurs du peloton.

Pour défendre son maillot jaune, Van Avermaet a eu le cran de se mêler à l'échappée du jour, en suivant la même tactique qu'en 2016 dans les Pyrénées, lors de l'étape du lac de Payolle. Le champion olympique de Rio a lâché prise dans le col de Romme mais a franchi la ligne, bien avant le premier peloton regroupant la plupart des favoris.

Seul, le Colombien Rigoberto Uran, qui a chuté dimanche sur les pavés de l'étape de Roubaix, a cédé dans le final de la Colombière. Le Russe Ilnur Zakarin, le Néerlandais Bauke Mollema et Bob Jungels ont eux aussi été à la peine. Le champion national a concédé 51" par rapport aux favoris. Il a perdu le contact avec le groupe des favoris dans les derniers hectomètres du col de la Colombière. Au général, le Luxembourgeois pointe au 5e rang après sa 26e place de l'étape (4'14").



Ce mercredi, place à la deuxième étape des Alpes avec 108,5 km au menu de la 11e étape entre Albertville de la station de La Rosière. Une journée qui alterne montées et descentes pour se conclure sur les pentes du col du Petit-Saint-Bernard.



Classement de la 9e étape

1. Julian Alaphilippe (FRA/QST) les 158,5 km en 4h25'27" - moyenne: 35,9 km/h

2. Ion Izagirre (ESP/BAH) à 1'34"

3. Rein Taaramae (EST/DEN) 1'40"

4. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 1'44"

5. Serge Pauwels (BEL/DDT)

6. Lilian Calmejane (FRA/DEN) 2'24"

7. Daniel Martin (IRL/EAU) 3'23"

8. Primoz Roglic (SLO/LNL)

9. David Gaudu (FRA/FDJ)

10. Geraint Thomas (GBR/SKY)



26. Bob Jungels (LUX/QST) 4'14"

Classement général

1. Greg Van Avermaet (BEL/BMC) 40h34'28"

2. Geraint Thomas (GBR/SKY) à 2'22"

3. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3'10"

4. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 3'12"

5. Bob Jungels (LUX/QST) 3'20"

6. Christopher Froome (GBR/SKY) 3'21"

7. Adam Yates (GBR/MIT)

8. Mikel Landa (ESP/MOV) .

9. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 3'27"

10. Primoz Roglic (SLO/LNL) 3'36"



165 coureurs classés