Sport 3 min.

Alain Colombo: «Le FC Metz est un peu le PSG de la L2»

«Pourquoi ne pas avoir donné la chance à Vincent Thill de débuter lors de rencontres en Ligue 1?»

Les Messins s'en vont à Béziers (7e journée de L2) pour tenter de poursuivre leur échappée royale en tête du championnat. Frédéric Antonetti ne devrait guère modifier une formation qui donne pleinement satisfaction depuis six rencontres. Alain Colombo (57 ans), vainqueur de la Coupe de France 1984, préface la sortie mosellane.

Interview: Hervé Kuc



Alain, que devenez-vous?

Je suis responsable commercial pour des fabricants de peinture et je fais partie du Conseil d'administration du FC Metz (centre de formation). J’aimerais bien pouvoir avoir une mission d’observateur sur le football luxembourgeois et belge. J’ai fini ma carrière à l’Aris Bonnevoie (1995) et je sais qu’au Luxembourg les clubs travaillent aussi bien qu’en France. D’ailleurs les résultats actuels de Dudelange et de l’équipe nationale sont là pour le démontrer. Le Luxembourg a réalisé de gros progrès.

Vous avez évolué dans l’axe défensif mosellan (1980-1987). Comment analysez-vous le début de saison du FC Metz?

Le FC Metz est un peu le PSG de la Ligue 2. Je l’ai souvent vu jouer et franchement cette équipe est taillée pour retrouver le haut niveau. Nous sommes bien dans tous les compartiments: on relance parfaitement de notre base défensive alors qu’à mon époque on nous demandait plutôt de «balancer» devant. Les Messins possèdent un bon gardien, de jeunes latéraux doués et l’axe défensif est vraiment impressionnant, pour moi il est au-dessus de ce qui se fait en L2. Nos attaquants sont efficaces à l’image de Diallo qui a inscrit un vrai but d’avant-centre (1-0) face au RC Lens. Il avait besoin de s’aguerrir et son passage à Brest lui a fait du bien. J’aime les gauchers car ils possèdent soit une grosse frappe de balle soit une fine technique, et c’est pour cette raison que j’apprécie Marvin Gakpa. Je n’oublie pas notre milieu de terrain qui se montre vraiment costaud et complémentaire.

Le club grenat va donc retrouver l’élite du football français en fin de saison?

Je pense que Lens et Metz sont armés pour ça. Mais Lorient et le Havre peuvent les embêter. J’estime que les Messins ne vont pas perdre souvent, ils peuvent partager les points et possèdent surtout un avantage sur beaucoup d’autres formations: leur banc de touche est fourni. On a de la réserve à tous les niveaux et Traoré, le dernier arrivé en attaque, va nous montrer de belles choses.

Les jeunes du centre de formation éprouvent pourtant du mal à s’imposer chez les professionnels. Vincent Thill a dû «s’exiler» à Pau (National)…

La fédération luxembourgeoise lui fait confiance pour disputer des matchs internationaux. Pourquoi ne pas lui avoir donné sa chance de débuter lors de rencontres en Ligue 1? Cela m’interpelle car ce garçon possède de réelles qualités techniques. Peut-être aurait-il fallu l’accompagner d’une manière différente, être plus proche de lui ? Il y a certainement une autre approche à mettre en place.

Peut-on connaître votre pronostic pour la rencontre entre Béziers et Metz de lundi?

J’opte pour un succès grenat (3-1). Je vois bien des garçons comme Diallo et Nguette trouver les filets adverses et un des milieux de terrain ou Sunzu de la tête. Le FC Metz sait que les équipes du sud utilisent leurs moyens physiques pour s’imposer et ce sera le cas lundi et sans doute face aux Corses. Mais, le déplacement à Clermont (3e journée) a prouvé que les hommes de Frédéric Antonetti possédaient les moyens de réagir et de s’y imposer (3-2).



Joueurs et supporters du FC Metz surfent sur la vague depuis le début de la saison. Photo: Michel Dell'Aiera

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 18 points) écrase, pour le moment, tout sur son passage. Après l’intermède international, les hommes de Frédéric Antonetti s’en vont à Béziers (14e, 6) pour y affronter une formation hermétique (3 buts encaissés) mais peu portée vers l’avant (3 réalisations). Si la pelouse tient le choc et si les Messins se montrent aussi inspirés qu’au cours de leurs six dernières prestations, le meilleur est à envisager pour les coéquipiers de Renaud Cohade qui se déplaceront à nouveau la semaine prochaine (Paris FC).

Le «prono» de la rédaction

Même si la trêve pourrait avoir ralenti son élan, le onze grenat détient néanmoins toutes les armes pour aller dompter le promu biterrois. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur du FC Metz.