Ajax renverse le Real Madrid, Tottenham en quarts de finale

Battus sur leur pelouse il y a trois semaines, les joueurs de l'Ajax ont réussi l'exploit d'inverser la tendance en allant s'imposer au Real Madrid (4-1). Dans l'autre match du jour, Tottenham a de nouveau pris le meilleur sur Dortmund (1-0).

Quelle semaine pour le Real Madrid de Solari. Après avoir perdu deux «Clasico» en quatre jours contre Barcelone, à chaque fois à domicile, en Coupe d'Espagne et en Liga, le club merengue a été éliminé ce mardi soir de la Ligue des champions.



Les Madrilènes qui restaient sur trois succès de rang dans cette épreuve (2016, 2017 et 2018) s'arrêtent en huitièmes de finale. Les joueurs de Solari ont connu une entrée en matière difficile avec deux buts encaissés signés Ziyech (7e) et Neres (18e). Les Ajacides ont enfoncé le clou grâce à Tadic (62e) et ce n'est pas le but d'Asensio (70e) qui a enrayé la belle mécanique. Deux minutes plus tard, Schöne fixait définitivement les chiffres à 1-4 (72e).



Dans la seconde rencontre de la soirée, Tottenham, qui avait remporté l'aller 3-0 sur sa pelouse de Wembley, a validé sa qualification pour les quarts de finale en allant s'imposer sur le terrain du Signal Iduna Park. Kane a inscrit l'unique but du match et des Spurs en début de seconde période (0-1, 49e).

Absent à l'aller, Harry Kane n'a pas manqué son retour sur la scène de la Ligue des champions. Photo: AFP

Le point



Dortmund (GER) - Tottenham (ENG) 0-1 (0-3)

Real Madrid (ESP) - Ajax Amsterdam (NED) 1-4 (2-1)

Mercredi 21h

PSG (FRA) - Manchester United (ENG) (2-0)

Porto (POR) - AS Rome (ITA) (1-2)

Mardi 12 mars à 21h



Juventus (ITA) - Atlético Madrid (ESP) (0-2)

Manchester City (ENG) - Schalke 04 (GER) (3-2)

Mercredi 13 mars à 21h



FC Barcelone (ESP) - Lyon (FRA) (0-0)

Bayern Munich (GER) - Liverpool (ENG) (0-0)