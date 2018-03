L'Alliance Aischdall s'apprête à changer de cap la saison prochaine. Francesco Controguerra va céder sa place d'entraîneur au jeune Andy Schumann. L'ancien joueur de Steinfort sera épaulé par Mich Diederich.

Aischdall: un nouvel entraîneur en place la saison prochaine

Christophe Nadin L'Alliance Aischdall s'apprête à changer de cap la saison prochaine. Francesco Controguerra va céder sa place d'entraîneur au jeune Andy Schumann. L'ancien joueur de Steinfort sera épaulé par Mich Diederich.

L'Alliance Aischdall, toujours en course pour la deuxième place en Division 1, série 1, a déjà le regard tourné vers la saison prochaine. Francesco Controguerra, en place depuis deux ans et que le club tient à remercier pour son travail et sa philosophie, cède le flambeau. Enver Kelmendi quitte aussi son poste d'adjoint et retrouve les équipes d'âge.



Andy Schumann et Mich Diederich s'apprêtent à reprendre l'équipe. Le premier a fait ses classes à Aischdall avant de tenter sa chance au SC Steinfort alors en BGL Ligue. De retour à Hobscheid, Schuman a entraîné les cadets et les juniors avant de prendre la direction du FC Koerich. Mich Diederich, vient, lui directement de l'équipe fanion. Contraint de mettre sa carrière entre parenthèses en raison d'une blessure grave, Diederich va combiner son rôle d'adjoint avec une fonction d'entraîneur de la réserve.