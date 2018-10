Exilé pour des raisons professionnelles en Asie puis en Australie, le défenseur central Adrien Portier revient en Europe et sera la première recrue du mercato hivernal de la Jeunesse Esch.

Adrien Portier de retour à la Jeunesse en janvier

Du renfort pour la Vieille Dame

(DH). - Exilé pour des raisons professionnelles en Asie puis en Australie, le défenseur central Adrien Portier (30 ans) revient en Europe et sera la première recrue du mercato hivernal de la Jeunesse Esch.

Ce sont nos confrères du Tageblatt qui ont officialisé le retour du Français qui a entretenu sa condition physique et son rythme en chaussant les crampons pour Mill Park Soccer Club, une formation de troisième division de la région de Melbourne.



Le retour du joueur formé à Metz et passé par Amnéville va offrir une plus large palette de choix à Marc Thomé pour constituer sa ligne arrière. Si le milieu de terrain et l'attaque sont bien pourvus, c'est la défense du club le plus titré du pays qui semblait son point faible en cas de blessures ou de suspensions. En outre, Portier, qui appartenait à l'équipe championne en 2009-2010 et qui avait quitté le club l'hiver dernier, apportera un surplus de grinta au leader de la BGL Ligue lors de la deuxième partie de saison.